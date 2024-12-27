زراعة الزرقاء : تحويل 15 اعتداء على الغابات للمحاكم المختصة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - حولت مديرية زراعة الزرقاء 15 ضبط اعتداء على الغابات إلى المحاكم المختصة، منها ضبوطات لأشخاص عدة مشتركين.
وقال مدير زراعة الزرقاء حسين الخالدي، الجمعة، إن المديرية تتابع حماية الثروة الحرجية من خلال مراقبي الحراج والدوريات الزراعية.
وأضاف أن عدد الضبوطات الحرجية المنظمة، في قضاء بيرين خلال عام 2024، بلغ 9 ضبوطات حرجية، منها 4 ضبوط للتعدي على أشجار البلوط.
وأكد الخالدي أن قرارات المحاكم وصلت للسجن ستة أشهر، وبلغت غرامات التعدي على شجرة البلوط، قرابة 500 دينار.
وذكر أن عدد مراقبي الحراج في قضاء بيرين 13 مراقبا، منهم 7 في منطقة العالوك وتتميز بالمساحة الشاسعة من شجر البلوط، في حين يتوفر دوريتان للحراج، واحدة مناوبة في العالوك والثانية مساندة في قضاء بيرين.
وتنتشر غابات البلوط والغابات الصناعية في قضاء بيرين، وتعد المتنفس لمحافظة الزرقاء وشمالي عمّان. وتبلغ المساحة الحرجية في القضاء، قرابة 42 ألفا و400 دونم، منها 19 ألفا و770 دونم حراج طبيعي و22 ألفا و630 دونم حراج صناعي.
وتواجه غابات قضاء بيرين تحديات كبيرة تتمثل بالحرائق التي تنتشر خلال فصل الربيع، باعتبارها منطقة تنزه، وكذلك التحطيب في فصل الشتاء بطرق غير مشروعة، رغم الجهود الكبيرة التي تقوم بها مديرية زراعة الزرقاء ضمن الإمكانيات المحدودة للكوادر مقارنة بالمساحة التي تقع ضمن حدودها.
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