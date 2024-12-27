زراعة الزرقاء : تحويل 15 اعتداء على الغابات للمحاكم المختصة

MENAFN - Khaberni) خبرني - حولت مديرية زراعة الزرقاء 15 ضبط اعتداء على الغابات إلى المحاكم المختصة، منها ضبوطات لأشخاص عدة مشتركين.

وقال مدير زراعة الزرقاء حسين الخالدي، الجمعة، إن المديرية تتابع حماية الثروة الحرجية من خلال مراقبي الحراج والدوريات الزراعية.

وأضاف أن عدد الضبوطات الحرجية المنظمة، في قضاء بيرين خلال عام 2024، بلغ 9 ضبوطات حرجية، منها 4 ضبوط للتعدي على أشجار البلوط.

وأكد الخالدي أن قرارات المحاكم وصلت للسجن ستة أشهر، وبلغت غرامات التعدي على شجرة البلوط، قرابة 500 دينار.

وذكر أن عدد مراقبي الحراج في قضاء بيرين 13 مراقبا، منهم 7 في منطقة العالوك وتتميز بالمساحة الشاسعة من شجر البلوط، في حين يتوفر دوريتان للحراج، واحدة مناوبة في العالوك والثانية مساندة في قضاء بيرين.

وتنتشر غابات البلوط والغابات الصناعية في قضاء بيرين، وتعد المتنفس لمحافظة الزرقاء وشمالي عمّان. وتبلغ المساحة الحرجية في القضاء، قرابة 42 ألفا و400 دونم، منها 19 ألفا و770 دونم حراج طبيعي و22 ألفا و630 دونم حراج صناعي.

وتواجه غابات قضاء بيرين تحديات كبيرة تتمثل بالحرائق التي تنتشر خلال فصل الربيع، باعتبارها منطقة تنزه، وكذلك التحطيب في فصل الشتاء بطرق غير مشروعة، رغم الجهود الكبيرة التي تقوم بها مديرية زراعة الزرقاء ضمن الإمكانيات المحدودة للكوادر مقارنة بالمساحة التي تقع ضمن حدودها.