أسعار الغاز تشتعل بعد تشكيك بوتين في اتفاق الغاز مع أوكرانيا

(MENAFN
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ارتفع سعر الغاز الطبيعي في أوروبا بعدما ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
المزيد من الشك على احتمالية إبرام اتفاق للحفاظ على تدفق الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ الجمعة.
وارتفعت العقود الآجلة القياسية بنسبة 5 بالمئة خلال تعاملات الجمعة، بأكبر معدل لها في غضون أسبوع.
وقال بوتين الخميس إن ترتيب اتفاق جديدا لنقل الغاز قبل انتهاء العام، عندما ينتهي العقد الحالي، سيكون أمرا مستحيلا.
وطرحت دول وسط أوروبا التي ما زالت تشتري الغاز الروسي حلولا بديلة للإبقاء على تدفق الغاز عبر أوكرانيا، لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رفض أية ترتيبات تجني منها روسيا أموالا في ظل استمرار الحرب.
وأقر بوتين بأنه يصعب تنفيذ المقترحات المختلفة المطروحة، مثل السماح لهنغاريا أو سلوفاكيا أو تركيا أو أذربيجان بالسيطرة على الغاز الذي يتم شحنه عبر أوكرانيا، لأن شركة "غازبروم بيه جيه إس سي" لديها عقود طويلة الأجل يصعب تغييرها.
سكاي نيوز
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