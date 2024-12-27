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أسعار الغاز تشتعل بعد تشكيك بوتين في اتفاق الغاز مع أوكرانيا

12/27/2024 6:11:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفع سعر الغاز الطبيعي في أوروبا بعدما ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المزيد من الشك على احتمالية إبرام اتفاق للحفاظ على تدفق الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ الجمعة.
وارتفعت العقود الآجلة القياسية بنسبة 5 بالمئة خلال تعاملات الجمعة، بأكبر معدل لها في غضون أسبوع.
وقال بوتين الخميس إن ترتيب اتفاق جديدا لنقل الغاز قبل انتهاء العام، عندما ينتهي العقد الحالي، سيكون أمرا مستحيلا.
وطرحت دول وسط أوروبا التي ما زالت تشتري الغاز الروسي حلولا بديلة للإبقاء على تدفق الغاز عبر أوكرانيا، لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رفض أية ترتيبات تجني منها روسيا أموالا في ظل استمرار الحرب.
وأقر بوتين بأنه يصعب تنفيذ المقترحات المختلفة المطروحة، مثل السماح لهنغاريا أو سلوفاكيا أو تركيا أو أذربيجان بالسيطرة على الغاز الذي يتم شحنه عبر أوكرانيا، لأن شركة "غازبروم بيه جيه إس سي" لديها عقود طويلة الأجل يصعب تغييرها.
سكاي نيوز








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