نابلس تشيّع جثمان الملازم أول إبراهيم القدومي في مراسم عسكرية

MENAFN - Palestine News ) نابلس /PNN / شيعت جماهير نابلس في مراسم عسكريّة، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد الملازم أول إبراهيم جمعة القدومي، من مُرتب جهاز الأمن الوقائي، الذي استشهد أثناء أدائه مهامه الوطنية في جنين.

وأعلن الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني العميد أنور رجب، استشهاد الملازم أول ابراهيم جمعة القدومي، من مرتبات جهاز الأمن الوقائي، في مخيم جنين، أثناء تأديته واجبه الوطني في الدفاع عن أمن شعبه واستقراره.

وقال العميد رجب، إن الشهيد الضابط إبراهيم جمعة القدومي، اختار التضحية بنفسه على أن يطلق النار على الأطفال الذين كانوا في مرمى نيرانه وهم يلقون بالزجاجات الحارقة على المنزل الذي يتواجد فيه، واستشهد على إثر ذلك حرقا.

وأوضح العميد رجب في بيان اليوم الجمعة، أن الخارجين على القانون أرسلوا مجموعة تتكون من خمسة أطفال يحملون زجاجات حارقة باتجاه أحد المنازل، حيث يتواجد به عدد من أفراد الاجهزة الأمنية الذي تم طرد الخارجين على القانون منه، حيث أقدم الأطفال على رميها على أفراد القوة الأمنية، وهو ما تسبب في استشهاد الضابط إبراهيم جمعة القدومي حرقا.

وأضاف الناطق الرسمي لقوى الأمن الفلسطيني في البيان،“لقد تجاوز الخارجون عن القانون ومن يقف خلفهم كل الخطوط الحمراء وطنيا ودينيا وأخلاقيا وإنسانيا، وفي مشهد يعيد إلى الأذهان الإرهاب الداعشي حين أقدم الدواعش على حرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة، ومشهد آخر في استغلال الأطفال في أفعالهم الارهابية، أقدم الخارجون عن القانون بإرسال مجموعة تتكون من خمسة أطفال يحملون زجاجات حارقة باتجاه أحد المنازل حيث يتواجد به عدد من أفراد الاجهزة الأمنية الذي تم طرد الخارجون عن القانون منه، حيث أقدم الأطفال على رميها على افراد القوة الأمنية، وهو ما تسبب في استشهاد الضابط/ إبراهيم جمعة القدومي حرقا”.

وتابع: لقد استشهد هذا البطل بعد أن اختار التضحية بنفسه على أن يطلق النار على الأطفال الذين كانوا في مرمى نيرانه، وهو يرى ويعرف ما تحمل أيديهم.

وأكد العميد رجب“أن المؤسسة الأمنية وهي ترى التصاعد في استخدام الأساليب الداعشية تؤكد أن دماء أبنائها التي روت أرض فلسطين وسالت في مخيم جنين ستتحول إلى لعنة وغضب تطارد هؤلاء الخونة والمأجورين حتى النيل منهم ليذوقوا مرارة ما جنته أيديهم، وليعرفوا أن حسابهم بإذنه تعالي لن يطول، وستأخذ العدالة الإلهية مجراها عاجلا وليس آجلًا.