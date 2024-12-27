الاحتلال يمنع المواطنين من حراثة أراضيهم في الأغوار الشمالية

(MENAFN
- Palestine News Network
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الأغوار /PNN- منع جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عددا من المزارعين
الفلسطينيين من استكمال عملهم في أراضيهم الزراعية في سهل أم القبا بالأغوار الشمالية.
وأفاد رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة، بأن الاحتلال، بتحريض من المستعمرين، احتجز المزارعين أكثر من ساعتين، ومنعهم من استكمال حراثة أراضيهم استعدادا لبذرها بمحاصيل بعلية، قبل أن يجبرهم على مغادرة تلك الأراضي.
وأصبحت مساحات واسعة من أراضي المواطنين الزراعية، ممنوعة عليهم بفعل استيلاء المستعمرين عليها.
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