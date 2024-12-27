الاحتلال يمنع المواطنين من حراثة أراضيهم في الأغوار الشمالية

MENAFN - Palestine News ) الأغوار /PNN- منع جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عددا من الفلسطينيين من استكمال عملهم في أراضيهم الزراعية في سهل أم القبا بالأغوار الشمالية.

وأفاد رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة، بأن الاحتلال، بتحريض من المستعمرين، احتجز المزارعين أكثر من ساعتين، ومنعهم من استكمال حراثة أراضيهم استعدادا لبذرها بمحاصيل بعلية، قبل أن يجبرهم على مغادرة تلك الأراضي.

وأصبحت مساحات واسعة من أراضي المواطنين الزراعية، ممنوعة عليهم بفعل استيلاء المستعمرين عليها.