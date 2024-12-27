وفاة مأساوية لطفل مغربي بسبب شاحن الهاتف

MENAFN - Khaberni) خبرني- شهد إقليم تاونات في شمال المغرب حادثاً مأساوياً راح ضحيته طفل في عمر 11 عاماً، بسبب شاحن هاتف أحرق سريره وأدى لاختناقه في الحال.

وبحسب تقارير إعلامية، فقد لقي طفل مصرعه، إثر اندلاع حريق في غرفة منزله في دوار بني داركول بجماعة تافرانت بإقليم تاونات، وذلك بسبب شاحن هاتف محمول موصول بالكهرباء.



ونجم هذا الحادث عن انصهار الشاحن، الذي تم تركه مرتبطاً بالكهرباء لشحن الهاتف المحمول، ما أدى إلى اشتعال النيران في سرير إسفنجي، تم وضع الهاتف عليه وهو متصل بالشاحن.

وأدى الاشتعال إلى انبعاث دخان كثيف وسام من الفراش الإسفنجي المحترق، ما تسبّب في اختناق الضحية ووفاته على الفور.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أنه رغم إخماد الحريق قبل امتداده إلى باقي البيت، إلا أن الضرر كان قد وقع بالفعل، بعد أن أودى الحادث بحياة الطفل، الذي كان ينام في الغرفة ذاتها.

وبينما تم تحويل جثة الضحية نحو مصلحة الطب الشرعي، لإخضاعها للتشريح الطبي، للتأكد من سبب الوفاة، فتحت الأجهزة الأمنية المغربية تحقيقاً حول ملابسات هذا الحادث.