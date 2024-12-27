وفاة مأساوية لطفل مغربي بسبب شاحن الهاتف

(MENAFN
- Khaberni) خبرني
- شهد إقليم تاونات في شمال المغرب حادثاً مأساوياً راح ضحيته طفل في عمر 11 عاماً، بسبب شاحن هاتف أحرق سريره وأدى لاختناقه في الحال.
وبحسب تقارير إعلامية، فقد لقي طفل مصرعه، إثر اندلاع حريق في غرفة منزله في دوار بني داركول بجماعة تافرانت بإقليم تاونات، وذلك بسبب شاحن هاتف محمول موصول بالكهرباء.
ونجم هذا الحادث عن انصهار الشاحن، الذي تم تركه مرتبطاً بالكهرباء لشحن الهاتف المحمول، ما أدى إلى اشتعال النيران في سرير إسفنجي، تم وضع الهاتف عليه وهو متصل بالشاحن.
وأدى الاشتعال إلى انبعاث دخان كثيف وسام من الفراش الإسفنجي المحترق، ما تسبّب في اختناق الضحية ووفاته على الفور.
وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أنه رغم إخماد الحريق قبل امتداده إلى باقي البيت، إلا أن الضرر كان قد وقع بالفعل، بعد أن أودى الحادث بحياة الطفل، الذي كان ينام في الغرفة ذاتها.
وبينما تم تحويل جثة الضحية نحو مصلحة الطب الشرعي، لإخضاعها للتشريح الطبي، للتأكد من سبب الوفاة، فتحت الأجهزة الأمنية المغربية تحقيقاً حول ملابسات هذا الحادث.
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