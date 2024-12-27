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الطقس: انخفاض على درجات الحرارة واحتمال سقوط أمطار متفرقة

12/27/2024 5:09:18 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN /
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة غائماً جزئياً وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، ويحتمل سقوط أمطار محلية فوق بعض المناطق الشمالية، الرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا شديد البرودة، وتسقط بإذن الله زخات من الأمطار على بعضالمناطق خاصة الشمالية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيغة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غد السبت غائماً جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احياناً،الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل غائماً جزئياًالى غائم وبارداً الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، يحتمل سقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبيةغربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو غائماً وبارداً الى شديد البرودة حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات من الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، الرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.

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