لبنان: ثلاث غارات للاحتلال على قوسايا في البقاع

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت /PNN / شن طيران
الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الجمعة، ثلاث غارات استهدفت مرتفعات قوسايا في البقاع في لبنان.
وكان الجيش اللبناني أعلن، في بيان، ان جيش الاحتلال الاسرائيلي يواصل تماديه في خرق اتفاق وقف إطلاق النار، والاعتداء على سيادة لبنان ومواطنيه وتدمير القرى والبلدات الجنوبية.
واشار البيان إلى أن قوات تابعة لجيش الاحتلال توغلت بتاريخ أمس الخميس في عدة نقاط في مناطق القنطرة وعدشيت القصير ووادي الحجير – جنوب لبنان.
الى ذلك عملت جرافات جيش الاحتلال الاسرائيلي على اقامة سواتر ترابية بين وادي الحجير ووادي السلوقي وقطعت طريق الوادي
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