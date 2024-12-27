لبنان: ثلاث غارات للاحتلال على قوسايا في البقاع

MENAFN - Palestine News ) بيروت /PNN / شن الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم الجمعة، ثلاث غارات استهدفت مرتفعات قوسايا في البقاع في لبنان.

وكان الجيش اللبناني أعلن، في بيان، ان جيش الاحتلال الاسرائيلي يواصل تماديه في خرق اتفاق وقف إطلاق النار، والاعتداء على سيادة لبنان ومواطنيه وتدمير القرى والبلدات الجنوبية.

واشار البيان إلى أن قوات تابعة لجيش الاحتلال توغلت بتاريخ أمس الخميس في عدة نقاط في مناطق القنطرة وعدشيت القصير ووادي الحجير – جنوب لبنان.

الى ذلك عملت جرافات جيش الاحتلال الاسرائيلي على اقامة سواتر ترابية بين وادي الحجير ووادي السلوقي وقطعت طريق الوادي