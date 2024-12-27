هرتسيليا.. مقتل“إسرائيلية” في عميلة طعن وإصابة المنفذ

(MENAFN
- Palestine News Network
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هرتسليا /PNN / قتلت إسرائيلية، طعنا في مدينة هرتسليا، اليوم الجمعة، فيما تم“تحييد” الشخص الذي طعنها.
وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن الطعن في هرتسليا، عملية، مشيرة إلى أن المنفذ أُصيب برصاص عناصر أمن، وسينقل إلى جهاز الأمن العام الإسرائيلي“الشاباك” للتحقيق معه.
وذكر طاقم طبيّ في بيان أنه“يقدم الإسعافات الطبية الأولية، في مكان الحدث غير العادي، الذي وقع في شارع في هرتسليا”، مشيرا إلى أن المصابة وجدت فاقدة للوعي.
وفي وقت لاحق أعلنتى المصادر الطبية وفاة المرأة الإسرائيلية متأثرة بجروحها.
ولفت طاقم آخر إلى أنه“جرى تحييد” الشخص الذي طعنها.
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