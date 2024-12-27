هرتسيليا.. مقتل“إسرائيلية” في عميلة طعن وإصابة المنفذ

MENAFN - Palestine News ) هرتسليا /PNN / قتلت إسرائيلية، طعنا في مدينة هرتسليا، اليوم الجمعة، فيما تم“تحييد” الشخص الذي طعنها.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن الطعن في هرتسليا، عملية، مشيرة إلى أن المنفذ أُصيب برصاص عناصر أمن، وسينقل إلى جهاز الأمن العام الإسرائيلي“الشاباك” للتحقيق معه.

وذكر طاقم طبيّ في بيان أنه“يقدم الإسعافات الطبية الأولية، في مكان الحدث غير العادي، الذي وقع في شارع في هرتسليا”، مشيرا إلى أن المصابة وجدت فاقدة للوعي.

وفي وقت لاحق أعلنتى المصادر الطبية وفاة المرأة الإسرائيلية متأثرة بجروحها.

ولفت طاقم آخر إلى أنه“جرى تحييد” الشخص الذي طعنها.