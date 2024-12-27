Friday, 27 December 2024 12:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحوثيون: استهدفنا مطار بن غوريون بنجاح

12/27/2024 5:08:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله (الحوثيين) تنفيذ عملية وصفها بالنوعية استهدفت مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ فرط صوتي، مؤكدة نجاح العملية.
وأضاف أنهم هاجموا بطائرة مسيّرة هدفا حيويا في تل أبيب بنجاح، مشيرا إلى استهداف سفينة سانتا أورسولا في بحر العرب شرقي جزيرة سقطرى.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن صباح اليوم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.
وكالات








MENAFN27122024000208011052ID1109034618

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث