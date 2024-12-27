وفاة ممرض في مستشفى غزة الأوروبي جراء البرد القارس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت وزارة الصحة في غزة، إن الممرض أحمد الزهارنة، الذي يعمل ضمن طواقمها العاملة في مستشفى
غزة الأوروبي، توفى نتيجة البرد القارس الذي يعاني منه سكان قطاع غزة.
وأشارت الوزارة في تصريح صحفي، أنه عُثر على جثته داخل خيمته في منطقة المواصي غربي مدينة خانيونس جنوبي القطاع.
وأضافت، أن هذه الحادثة تأتي في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها المواطنون النازحون، حيث تزداد معاناة سكان غزة بسبب انخفاض درجات الحرارة ونقص وسائل التدفئة في الخيام.
بترا
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