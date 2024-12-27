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وفاة ممرض في مستشفى غزة الأوروبي جراء البرد القارس

12/27/2024 5:08:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في غزة، إن الممرض أحمد الزهارنة، الذي يعمل ضمن طواقمها العاملة في مستشفى غزة الأوروبي، توفى نتيجة البرد القارس الذي يعاني منه سكان قطاع غزة.
وأشارت الوزارة في تصريح صحفي، أنه عُثر على جثته داخل خيمته في منطقة المواصي غربي مدينة خانيونس جنوبي القطاع.
وأضافت، أن هذه الحادثة تأتي في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها المواطنون النازحون، حيث تزداد معاناة سكان غزة بسبب انخفاض درجات الحرارة ونقص وسائل التدفئة في الخيام.
بترا








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