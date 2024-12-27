حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 27 - 12 (كونا) -- السابع والعشرون من ديسمبر

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1975 - صدور مرسوم أميري بتأسيس بنك برقان بهدف القيام بكل الأعمال المصرفية برأسمال قدره عشرة ملايين دينار كويتي.

1980 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما بالقانون في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية لكل كويتي من الذكور أتم الثامنة عشرة ولم يتجاوز الثلاثين من عمره ويجوز بمرسوم تكليف الكويتيات غير المتزوجات اللاتي أتممن الثامنة عشرة من عمرهن ولم يتجاوزن الثلاثين بالخدمة الإلزامية بما يتفق وطبيعتهن وحدد القانون شروط الاستثناء من الخدمة الإلزامية والإعفاء منها.

1981 - إشهار جمعية إحياء التراث الإسلامي وهي جمعية نفع عام خيرية إسلامية تقوم بأعمال الخير ولها فروع في جميع مناطق الكويت.

1984 - عبداللطيف صالح المسلم ينتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 88 عاما وهو أحد أبرز المحسنين في الكويت وقد عمل في التجارة وكان يساعد الفقراء والمحتاجين وكان عضوا في المجلس البلدي عام 1947 ثم أصبح عضوا في مجلس الأوقاف عام 1951 وعضوا في لجنة التثمين عام 1964 ومختارا لمنطقة حولي والشعب عام 1962 وأحد مؤسسي شركة الأسماك الكويتية عام 1945.

1985 - سليمان إبراهيم المسلم ينتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 96 عاما وهو أحد رجالات الكويت الذين شاركوا في موقعتي الجهراء والرقعي كما أنه أحد المؤسسين وعضو مجلس الإدارة الأول لغرفتي تجارة وصناعة الكويت وترأس لجنة الجنسية الرابعة (الدسمة) عام 1961 إلى 1964 وكان عضوا بمجالس الإدارة في دوائر الأوقاف والصحة والبلدية والمعارف.

1986 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما بأن تتولى تصفية المعاملات التي تجرى على الأوراق المالية المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية غرفة مقاصة تقوم بتحديد مراكز أطراف هذه المعاملات وإجراء المقاصة بين ما لهم وما عليهم من حقوق تجاه بعضهم بعضا وحددت لجنة السوق الجهة التي عهدت إليها بأعمال غرفة المقاصة.

1990 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس الصيني يانغ شانغ كونغ خلال زيارته للصين التي استمرت ثلاثة أيام بحث خلالها السبل الكفيلة بإنهاء الاحتلال العراقي لدولة الكويت.

1994 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما بالموافقة على انضمام الكويت إلى اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ المعتمدة في 9 مايو عام 1992.

2019 - وفاة المستشار في الديوان الأميري اللواء المتقاعد عبداللطيف فيصل الثويني وكيل وزارة الداخلية السابق عن عمر ناهز 93 عاما. (النهاية) م ب ر / ن س ن