حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 27 - 12 (كونا) -- السابع والعشرون من ديسمبر
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1975 - صدور مرسوم أميري بتأسيس بنك برقان بهدف القيام بكل الأعمال المصرفية برأسمال قدره عشرة ملايين دينار كويتي.
1980 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما بالقانون في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية لكل كويتي من الذكور أتم الثامنة عشرة ولم يتجاوز الثلاثين من عمره ويجوز بمرسوم تكليف الكويتيات غير المتزوجات اللاتي أتممن الثامنة عشرة من عمرهن ولم يتجاوزن الثلاثين بالخدمة الإلزامية بما يتفق وطبيعتهن وحدد القانون شروط الاستثناء من الخدمة الإلزامية والإعفاء منها.
1981 - إشهار جمعية إحياء التراث الإسلامي وهي جمعية نفع عام خيرية إسلامية تقوم بأعمال الخير ولها فروع في جميع مناطق الكويت.
1984 - عبداللطيف صالح المسلم ينتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 88 عاما وهو أحد أبرز المحسنين في الكويت وقد عمل في التجارة وكان يساعد الفقراء والمحتاجين وكان عضوا في المجلس البلدي عام 1947 ثم أصبح عضوا في مجلس الأوقاف عام 1951 وعضوا في لجنة التثمين عام 1964 ومختارا لمنطقة حولي والشعب عام 1962 وأحد مؤسسي شركة الأسماك الكويتية عام 1945.
1985 - سليمان إبراهيم المسلم ينتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 96 عاما وهو أحد رجالات الكويت الذين شاركوا في موقعتي الجهراء والرقعي كما أنه أحد المؤسسين وعضو مجلس الإدارة الأول لغرفتي تجارة وصناعة الكويت وترأس لجنة الجنسية الرابعة (الدسمة) عام 1961 إلى 1964 وكان عضوا بمجالس الإدارة في دوائر الأوقاف والصحة والبلدية والمعارف.
1986 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما بأن تتولى تصفية المعاملات التي تجرى على الأوراق المالية المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية غرفة مقاصة تقوم بتحديد مراكز أطراف هذه المعاملات وإجراء المقاصة بين ما لهم وما عليهم من حقوق تجاه بعضهم بعضا وحددت لجنة السوق الجهة التي عهدت إليها بأعمال غرفة المقاصة.
1990 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس الصيني يانغ شانغ كونغ خلال زيارته للصين التي استمرت ثلاثة أيام بحث خلالها السبل الكفيلة بإنهاء الاحتلال العراقي لدولة الكويت.
1994 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما بالموافقة على انضمام الكويت إلى اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ المعتمدة في 9 مايو عام 1992.
2019 - وفاة المستشار في الديوان الأميري اللواء المتقاعد عبداللطيف فيصل الثويني وكيل وزارة الداخلية السابق عن عمر ناهز 93 عاما. (النهاية) م ب ر / ن س ن
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