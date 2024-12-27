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منتخب عمان يواجه الإمارات لحسم التأهل لنصف نهائي ضمن المجموعة الأولى في (خليجي زين 26)

12/27/2024 4:23:57 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 27 - 12 (كونا) -- يواجه منتخب عمان نظيره الإماراتي مساء اليوم الجمعة على أستاد (جابر المبارك) في لقاء مرتقب ضمن الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات والذي سيحسم إحدى بطاقتي التأهل للدور نصف النهائي للمجموعة الأولى.
ويدخل المنتخب العماني المباراة بصدارة المجموعة بالشراكة مع المنتخب الكويتي بعد أن قدم أداء جيدا بقيادة هداف البطولة عصام الصبحي ليجمع 4 نقاط من فوز وتعادل وبفارق (+1) هدف ما يعني أن التعادل وبطبيعة الحال الفوز سيمنحه بطاقة التأهل فيما ستضعه خسارته بفارق أكثر من هدف خارج البطولة.
أما المنتخب الإماراتي والذي دخل البطولة كواحد من أبرز مرشحيها فجمع نقطة واحدة فقط بعد تعادل وخسارة إلا أنه لازال يحتفظ بآماله إذ يكفيه الفوز بفارق أكثر من هدف لاحتلال أحد المركزين الأول أو الثاني فيما سيكون الفوز بهدف كافيا له بشرط انتهاء المباراة الأخرى بين الكويت وقطر بفوز أو تعادل الكويت.
وفي حال فوز الإمارات وقطر على عمان والكويت واللتان تقامان بذات التوقيت بنتيجة (1/0) سيعني ذلك اللجوء إلى اللعب النظيف أي البطاقات الملونة التي حصلت عليها الفرق بالبطولة وفي حالة التساوي سيتم اللجوء إلى القرعة.
وكان مدرب منتخب الإمارات البرتغالي باولو بينتو شدد في المؤتمر الصحفي للمباراة أمس الخميس على أهمية تقديم لاعبيه أفضل مستوى لديهم للفوز والحصول على النقاط الثلاث وأن يكونوا في قمة تركيزهم أمام المرمى لاقتناص الفرص وتحويلها الى أهداف إذ لا تزال الفرصة قائمة للتأهل.
من جهته قال مدرب منتخب عمان الوطني رشيد جابر إن المباراة مهمة جدا وتحتاج حضورا ذهنيا وتركيزا للاعبي عمان في الشقين الدفاعي والهجومي محذرا لاعبيه من إغفال التفاصيل الصغيرة بالمباراة التي قد تكلفهم الخسارة والخروج المبكر من البطولة.(النهاية) ف ش ا / ن و ف

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