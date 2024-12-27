منتخب عمان يواجه الإمارات لحسم التأهل لنصف نهائي ضمن المجموعة الأولى في (خليجي زين 26)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 27 - 12 (كونا) -- يواجه منتخب عمان نظيره الإماراتي مساء اليوم الجمعة على أستاد (جابر المبارك) في لقاء مرتقب ضمن الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات والذي سيحسم إحدى بطاقتي التأهل للدور نصف النهائي للمجموعة الأولى.
ويدخل المنتخب العماني المباراة بصدارة المجموعة بالشراكة مع المنتخب الكويتي بعد أن قدم أداء جيدا بقيادة هداف البطولة عصام الصبحي ليجمع 4 نقاط من فوز وتعادل وبفارق (+1) هدف ما يعني أن التعادل وبطبيعة الحال الفوز سيمنحه بطاقة التأهل فيما ستضعه خسارته بفارق أكثر من هدف خارج البطولة.
أما المنتخب الإماراتي والذي دخل
البطولة كواحد من أبرز مرشحيها فجمع نقطة واحدة فقط بعد تعادل وخسارة إلا أنه لازال يحتفظ بآماله إذ يكفيه الفوز بفارق أكثر من هدف لاحتلال أحد المركزين الأول أو الثاني فيما سيكون الفوز بهدف كافيا له بشرط انتهاء المباراة الأخرى بين الكويت وقطر بفوز أو تعادل الكويت.
وفي حال فوز الإمارات وقطر على عمان والكويت واللتان تقامان بذات التوقيت بنتيجة (1/0) سيعني ذلك اللجوء إلى اللعب النظيف أي البطاقات الملونة التي حصلت عليها الفرق بالبطولة وفي حالة التساوي سيتم اللجوء إلى القرعة.
وكان مدرب منتخب الإمارات البرتغالي باولو بينتو شدد في المؤتمر الصحفي للمباراة أمس الخميس على أهمية تقديم لاعبيه أفضل مستوى لديهم للفوز والحصول على النقاط الثلاث وأن يكونوا في قمة تركيزهم أمام المرمى لاقتناص الفرص وتحويلها الى أهداف إذ لا تزال الفرصة قائمة للتأهل.
من جهته قال مدرب منتخب عمان الوطني رشيد جابر إن المباراة مهمة جدا وتحتاج حضورا ذهنيا وتركيزا للاعبي عمان في الشقين الدفاعي والهجومي محذرا لاعبيه من إغفال التفاصيل الصغيرة بالمباراة التي قد تكلفهم الخسارة والخروج المبكر من البطولة.(النهاية) ف ش ا / ن و ف
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