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منتخب الكويت يسعى إلى حسم التأهل لنصف نهائي (خليجي زين 26) اليوم أمام قطر

12/27/2024 4:23:57 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 27 - 12 (كونا) -- يسعى منتخب الكويت لكرة القدم إلى حسم التأهل للدور نصف النهائي في مواجهة نظيره القطري اليوم الجمعة على أستاد (جابر الأحمد) الدولي في ختام مباريات المجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي (خليجي زين 26).
ويدخل منتخبنا الوطني المباراة بفرصتين هما الفوز أو التعادل للتأهل إلى الدور القادم أما المنتخب القطري فلا يوجد لديه بديل عن الفوز ومن ثم الدخول في حسابات فارق الأهداف مع المننخبات الأخرى لإمكانية التأهل.
وأكد مدرب منتخب الكويت الأرجنتيني خوان بيتزي في المؤتمر الصحفي أمس الخميس أن منتخب الكويت سيلعب للفوز في مباراة قطر الحاسمة بتحقيق التأهل لنصف النهائي عن المجموعة الأولى بالرغم من صعوبة المباراة.
وقال بيتزي إن "الفرحة الغامرة بالفوز على الإمارات قبل يومين كانت مبررة إلا أنها استمرت يوم واحد فقط وأن اللاعبين أثبتوا في تدريبات الأمس تركيزهم بمبارة الغد لتحقيق التأهل للدور المقبل".
من جهته قال مدرب منتخب قطر الاسباني لويس جارسيا في المؤتمر إن مباراة اليوم صعبة جدا في ظل تقديم المنتخب الكويتي مستويات مميزة بالبطولة والدعم الجماهيري الهائل له معربا عن أمله للمنتخب القطري بتحقيق الفوز والتأهل لنصف النهائي.
وأضاف جارسيا أن الفريق يعاني بعض الغيابات المؤثرة إلا أنه يضم العديد من الأسماء الشابة القادرة على تقديم أفضل ما لديهم للتنافس على اللقب مشيرا إلى أن البطولة تشكل أهمية كبيرة للكرة القطرية.
وتواجه المنتخبان في 19 مباراة طوال مشاركتهما في بطولة كأس الخليج العربي حيث فازت الكويت 11 مرة وفازت قطر بسبع مرات فيما تعادلا في مباراة واحدة.(النهاية)

س ع د / ن و ف




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