منتخب الكويت يسعى إلى حسم التأهل لنصف نهائي (خليجي زين 26) اليوم أمام قطر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 27 - 12 (كونا) -- يسعى منتخب
الكويت لكرة القدم
إلى حسم التأهل للدور نصف النهائي في مواجهة نظيره القطري اليوم الجمعة على أستاد (جابر الأحمد) الدولي في ختام مباريات
المجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي (خليجي زين 26).
ويدخل منتخبنا الوطني المباراة بفرصتين هما الفوز أو التعادل للتأهل إلى الدور القادم أما المنتخب القطري فلا يوجد لديه بديل عن الفوز ومن ثم الدخول في حسابات فارق الأهداف مع المننخبات الأخرى لإمكانية التأهل.
وأكد مدرب منتخب الكويت الأرجنتيني خوان بيتزي في المؤتمر الصحفي أمس الخميس أن منتخب الكويت سيلعب للفوز في مباراة
قطر الحاسمة بتحقيق التأهل لنصف النهائي عن المجموعة الأولى بالرغم من صعوبة المباراة.
وقال بيتزي إن "الفرحة الغامرة بالفوز على الإمارات قبل يومين كانت مبررة إلا أنها استمرت يوم واحد فقط وأن اللاعبين أثبتوا في تدريبات الأمس تركيزهم بمبارة الغد لتحقيق التأهل للدور المقبل".
من جهته قال مدرب منتخب قطر الاسباني لويس جارسيا في المؤتمر إن مباراة اليوم صعبة جدا في ظل تقديم المنتخب الكويتي مستويات مميزة بالبطولة والدعم الجماهيري الهائل له معربا عن أمله للمنتخب القطري بتحقيق الفوز والتأهل لنصف النهائي.
وأضاف جارسيا أن الفريق يعاني بعض الغيابات المؤثرة إلا أنه يضم العديد من الأسماء الشابة القادرة على تقديم أفضل ما لديهم للتنافس على اللقب مشيرا إلى أن البطولة تشكل أهمية كبيرة للكرة القطرية.
وتواجه المنتخبان في 19 مباراة طوال مشاركتهما في بطولة كأس الخليج العربي حيث فازت الكويت 11 مرة وفازت قطر بسبع مرات فيما تعادلا في مباراة واحدة.(النهاية)
س ع د / ن و ف
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