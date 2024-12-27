اليابان: انخفاض واردات النفط من الكويت بنسبة 26 بالمئة في نوفمبر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طوكيو - 27 - 12 (كونا) -- أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الجمعة انخفاضا في واردات النفط الخام من دولة الكويت بنسبة 26 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر الماضي لتصل إلى 18ر5 مليون برميل (173 ألف برميل يوميا) لتسجل هبوطا للشهر الرابع عشر على التوالي.
وذكرت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير أولي أن دولة الكويت باعتبارها ثالث أكبر مورد للنفط إلى اليابان صدرت نحو 3ر7 بالمئة من إجمالي وارداتها من الخام مقارنة بنحو 9 بالمئة في الشهر نفسه من العام الماضي.
وأضافت أن إجمالي واردات اليابان في نوفمبر من النفط الخام انخفض للشهر ال12 على التوالي بنسبة 6ر8 بالمئة على أساس سنوي إلى 37ر2 مليون برميل يوميا فيما شكلت الواردات من الشرق الأوسط 1ر95 بالمئة من الإجمالي بزيادة 5ر0 بالمئة عن العام السابق.
وأوضحت أن السعودية عادت إلى الصدارة رغم تقلص وارداتها بنسبة 3ر5 بالمئة عن العام السابق لتصل إلى 05ر1 مليون برميل يوميا تلتها الإمارات بشحنات بلغت 904 آلاف برميل يوميا بانخفاض بلغ نحو 2ر7 بالمئة فيما احتلت قطر المرتبة الرابعة بشحنات بلغت 114 ألف برميل يوميا مقابل 43 ألف برميل يوميا من الإكوادور التي احتلت المرتبة الخامسة.
وتعد اليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الصين والولايات المتحدة. (النهاية)
م ك / م ع ح ع
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