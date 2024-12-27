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اليابان: انخفاض واردات النفط من الكويت بنسبة 26 بالمئة في نوفمبر

12/27/2024 4:23:56 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 27 - 12 (كونا) -- أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الجمعة انخفاضا في واردات النفط الخام من دولة الكويت بنسبة 26 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر الماضي لتصل إلى 18ر5 مليون برميل (173 ألف برميل يوميا) لتسجل هبوطا للشهر الرابع عشر على التوالي.
وذكرت وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية في تقرير أولي أن دولة الكويت باعتبارها ثالث أكبر مورد للنفط إلى اليابان صدرت نحو 3ر7 بالمئة من إجمالي وارداتها من الخام مقارنة بنحو 9 بالمئة في الشهر نفسه من العام الماضي.
وأضافت أن إجمالي واردات اليابان في نوفمبر من النفط الخام انخفض للشهر ال12 على التوالي بنسبة 6ر8 بالمئة على أساس سنوي إلى 37ر2 مليون برميل يوميا فيما شكلت الواردات من الشرق الأوسط 1ر95 بالمئة من الإجمالي بزيادة 5ر0 بالمئة عن العام السابق.
وأوضحت أن السعودية عادت إلى الصدارة رغم تقلص وارداتها بنسبة 3ر5 بالمئة عن العام السابق لتصل إلى 05ر1 مليون برميل يوميا تلتها الإمارات بشحنات بلغت 904 آلاف برميل يوميا بانخفاض بلغ نحو 2ر7 بالمئة فيما احتلت قطر المرتبة الرابعة بشحنات بلغت 114 ألف برميل يوميا مقابل 43 ألف برميل يوميا من الإكوادور التي احتلت المرتبة الخامسة.
وتعد اليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الصين والولايات المتحدة. (النهاية)

م ك / م ع ح ع



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