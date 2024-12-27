سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 31ر1 دولار ليبلغ 27ر75 دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 27 - 12 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 31ر1 دولار ليبلغ 27ر75 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 96ر73 دولار في تداولات يوم الأربعاء الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا لتبلغ 26ر73 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتا لتبلغ 62ر69 دولار.(النهاية)
خ م / ا ف ح
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