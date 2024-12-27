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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 31ر1 دولار ليبلغ 27ر75 دولار

12/27/2024 4:23:56 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 27 - 12 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 31ر1 دولار ليبلغ 27ر75 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 96ر73 دولار في تداولات يوم الأربعاء الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا لتبلغ 26ر73 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتا لتبلغ 62ر69 دولار.(النهاية)

خ م / ا ف ح




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