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عطاء لشراء كميات من الشعير

12/27/2024 4:22:11 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عطاء لشراء 100 ألف طن أو 120 ألف طن شعير.


ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك، إلى مراجعة قسم العطاءات، للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 ديناراً غير مستردة، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء المقبل.


واشترطت الوزارة على الراغبين بشراء نسخة من دعوة العطاء إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد عن 30 يوماً من تاريخ فتح العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.

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