أسعار الذهب تستقر وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار اليوم الجمعة، ورغم ذلك تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية.



واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2632.79 دولار للأوقية، وارتفع المعدن النفيس 0.45 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.



كما لم تشهد العقود الأميركية الآجلة للذهب تغيرا يذكر عند 2653.00 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 29.80 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 939.69 دولار، وزاد البلاديوم 0.19 بالمئة إلى 926.64 دولار.



وارتفع الذهب 28 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن، وبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2790.15 دولار في 31 تشرين الأول، بدعم من تخفيضات الفائدة وتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي.