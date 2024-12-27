انخفاض ملموس على درجات الحرارة وأمطار متفرقة في الأردن

يطرأ اليوم الجمعة، انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً في شمال المملكة وباردة في أغلب المناطق، ويتوقع هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من البادية الشمالية الشرقية، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية في بعض المناطق تصل سرعتها إلى 50 كم /ساعة أحياناً مثيرة للغبار، خاصة في مناطق البادية.



وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من احتمال تشكل السيول في ساعات الليل في شمال المملكة، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار أثناء النهار، خاصة في مناطق البادية، ومن احتمال تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية وأجزاء من البادية.

ويوم غدٍ السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة بالأغوار والبحر الميت والعقبة وغائمة جزئياً إلى غائمة في شمال المملكة، وهناك فرصة لهطول زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتبقى الأجواء الأحد، باردة نسبياً في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتتأثر المملكة الأحد، بامتداد لمنخفض جوي، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلاً، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق وغائمة جزئياً تتحول تدريجياً إلى غائمة، ويتوقع هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة يمتد إلى أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 12 - 5 درجة مئوية، وفي غرب عمان 10 - 3، وفي المرتفعات الشمالية 9 - 4، وفي مرتفعات الشراة 10 - 2، وفي مناطق البادية 14 - 2، وفي مناطق السهول 12 - 5، وفي الأغوار الشمالية 20 - 7، وفي الأغوار الجنوبية 21 - 9، وفي البحر الميت 20 - 10، وفي خليج العقبة 20 - 9 درجة مئوية.