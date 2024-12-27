مجلس الأمن يناقش الوضع في سوريا

يناقش مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، في جلسة مشاورات مغلقة، الوضع في سوريا بناء على طلب من فرنسا وسلوفينيا.



ومن المتوقع أن يقدم المبعوث الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن إحاطة لأعضاء المجلس بهدف إبقاء المجلس على علم بالتطورات في البلد.



