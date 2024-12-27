أسعار النفط تستقر وتتجه لمكاسب أسبوعية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
لم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل ارتفاع أسبوعي وسط تفاؤل بأن تؤدي جهود التحفيز الاقتصادي إلى تعافٍ في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا إلى 73.25 دولار للبرميل في العاملات المبكرة. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتين عن مستوى إغلاق أمس الخميس إلى 69.60 دولار، وفق ما أوردت شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.
وصعد خام برنت 0.4 بالمئة خلال الأسبوع فيما ارتفع خام غرب تكساس 0.2 بالمئة.
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