أسعار النفط تستقر وتتجه لمكاسب أسبوعية

لم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل ارتفاع أسبوعي وسط تفاؤل بأن تؤدي جهود التحفيز الاقتصادي إلى تعافٍ في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم.



وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا إلى 73.25 دولار للبرميل في العاملات المبكرة. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتين عن مستوى إغلاق أمس الخميس إلى 69.60 دولار، وفق ما أوردت شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.



وصعد خام برنت 0.4 بالمئة خلال الأسبوع فيما ارتفع خام غرب تكساس 0.2 بالمئة.