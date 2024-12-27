نتنياهو يضع عقبة جديدة أمام التوصل لصفقة تبادل

موقع "والا" الإسرائيلي عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله؛ إنه لا يمكن التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار وإعادة المحتجزين دون الحصول من حركة حماس على قائمة بأسماء الأحياء منهم.



وأضاف الموقع أن نتنياهو قال خلال اجتماع إن إسرائيل لا تنجح في الحصول من حماس على أسماء، وأنه غير مستعد لإبرام دون أن يعرف من الذي سيعود من غزة.



كما نقل موقع والا أيضا عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه لا تزال هناك فجوات كبيرة رغم إحراز بعض التقدم في الدوحة.



من جهتها، قالت صحيفة جيروزاليم بوست نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين إن فرص التوصل لاتفاق في غزة قبل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب ضئيلة، وإن المفاوضات لم تنهر لكنها عالقة.



ويأتي ذلك في حين يواصل نتنياهو الدعوة لتكثيف العمليات العسكرية كوسيلة لاستعادة المحتجزين، لكنه يواجه انتقادات متزايدة من المعارضة وعائلات المحتجزين الذين يتهمونه بعرقلة المفاوضات للحفاظ على دعم وزرائه المتطرفين.



ورغم ما رشح في وسائل الإعلام من قرب عقد اتفاق لوقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة وجيش الاحتلال، فإن المسار التفاوضي تعثّر.



ومن جانبها، قالت حركة حماس، في بيان، إنها أبدت المسؤولية والمرونة، غير أن الاحتلال الإسرائيلي وضع قضايا وشروطا جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والمحتجزين وعودة النازحين، وهذا أجّل التوصل للاتفاق الذي كان متاحا.



وتعثرت مفاوضات تبادل المحتجزين التي تجري بوساطة قطرية ومصرية وأميركية أكثر من مرة، من جراء إصرار نتنياهو على استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح بغزة، ومنع عودة الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة عبر تفتيش العائدين من خلال محور نتساريم وسط القطاع، وعدم وقف الحرب بصورة نهائية.



وتحتجز تل أبيب في سجونها أكثر من 10 آلاف و300 فلسطيني، وتقدر وسائل الإعلام الإسرائيلي وجود 100 محتجز إسرائيلي بقطاع غزة.



ومنذ 7 تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية على غزة أسفرت عن أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.