ما الأسباب النفسية والموضوعية لرائحة الفم الكريهة؟

MENAFN - Khaberni) خبرني - تُعرف رائحة الفم الكريهة النفسية أو الزائفة بأنها تلك الرائحة التي يعتقد الشخص بأنها كريهة، رغم أنها في الواقع ليست كذلك. وتعد هذه الحالة أحد أشكال القلق النفسي، في حين أن هناك أسباباً موضوعية متعددة قد تؤدي إلى رائحة الفم الكريهة، مثل مشاكل في صحة الفم، الجيوب الأنفية، الجفاف، أو الإصابة بالسكري.

الأسباب النفسية تظهر رائحة الفم الكريهة النفسية عادةً لدى الأشخاص الذين يميلون إلى المبالغة في تفسير الأحاسيس الطبيعية للجسم، أو أولئك الذين يعانون من اضطرابات مثل الوسواس القهري، القلق الاجتماعي، أو التوتر النفسي، وقد تكون مرتبطة أيضاً ببعض الاضطرابات العقلية الخطيرة مثل الفصام.

إن القلق المفرط بشأن رائحة الفم الكريهة يرتبط باضطرابات نفسية مثل رهاب البخر (القلق من رائحة الفم)، ورهاب البروميدروفوبيا (القلق من رائحة الجسم)، بالإضافة إلى اضطراب القلق الاجتماعي واضطراب الوسواس القهري المتعلق بالنظافة. من الطبيعي أن يقلق الشخص من رائحة فمه بين الحين والآخر، لكن إذا تحولت هذه المخاوف إلى هوس يتسبب في تصرفات غير صحية مثل الإفراط في تنظيف الأسنان، فقد تصبح مشكلة تؤثر سلباً على الصحة العقلية.

الأسباب الموضوعية لرائحة الفم الكريهة -الأطعمة: الأطعمة مثل الثوم والبصل يمكن أن تترك آثارًا في مجرى الدم، مما يؤدي إلى رائحة فم كريهة حتى بعد هضمها.

-عدم العناية الجيدة بصحة الفم: إهمال تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط بشكل منتظم أو عدم إجراء الفحوصات الروتينية يمكن أن يؤدي إلى تراكم بقايا الطعام في الفم، ما يخلق بيئة مثالية للبكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة.

-تنظيف غير كافٍ لأطقم الأسنان: عدم تنظيف أطقم الأسنان بشكل صحيح قد يؤدي إلى تراكم البكتيريا والفطريات وجزيئات الطعام، ما يسبب رائحة فم كريهة.

-بكتيريا اللسان: بعض البكتيريا الموجودة على اللسان قد تتفاعل مع الأحماض الأمينية في الطعام، منتجة مركبات كبريتية ذات رائحة كريهة.

-أمراض اللثة: تعد رائحة الفم الكريهة والطعم غير المستساغ في الفم من الأعراض الرئيسية لأمراض اللثة، التي تتطلب علاجاً فورياً من أطباء الأسنان.

-جفاف الفم: عندما لا ينتج الفم كمية كافية من اللعاب، يعجز عن تنظيف نفسه وإزالة بقايا الطعام والجسيمات التي تساهم في رائحة الفم الكريهة. قد ينشأ جفاف الفم بسبب تناول بعض الأدوية، أو مشكلات في الغدد اللعابية، أو التنفس عبر الفم بدلاً من الأنف.

-منتجات التبغ: التدخين أو استخدام منتجات التبغ الأخرى مثل السيجار والسعوط يؤدي إلى تلطيخ الأسنان وزيادة خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بالإضافة إلى التسبب في رائحة فم كريهة.

العلاج

يُعد العلاج بالتعرض ومنع الاستجابة (ERP) من أبرز الأساليب الفعالة للتعامل مع أو إدارة الخوف من رائحة الفم الكريهة. من جهة أخرى، يعتقد خبراء جامعة جون هوبكنز أن تشخيص الأسباب الموضوعية لرائحة الفم الكريهة يعد خطوة أولى أساسية في تقييم الحالة.