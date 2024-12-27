‫ما أسباب آلام البطن بعد الخروج من الحمام؟

MENAFN - Khaberni) يشعر بعض الأشخاص بآلام في البطن ‫بعد التبرز، فما أسباب ذلك؟

‫للإجابة عن هذا السؤال، قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن آلام ‫البطن بعد التبرز لها أسباب عديدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.





** ‫الإمساك

و‫أوضح المركز أن الأسباب البسيطة تتمثل في الإمساك الذي يتم تشخيصه ‫عند إفراغ الأمعاء بمعدل يقل عن 3 مرات في الأسبوع. وغالبا ما ‫يكون البراز صلبا وجافا، مع الشعور بعدم إمكانية إفراغه بالكامل. ويحدث ‫الإمساك غالبا عند حدوث تغييرات في النظام الغذائي أو عدم ممارسة ‫الرياضة أو بعد الإقلاع عن التدخين أو أثناء الحمل.

‫وقد ترجع آلام البطن بعد التبرز إلى متلازمة القولون العصبي التي تحدث ‫بسبب القلق والتوتر النفسي أو تناول أطعمة أو أدوية معينة. وإلى جانب ‫آلام البطن يعاني المريض أيضا من انتفاخ البطن والإمساك والإسهال.

‫أمراض الأمعاء الالتهابية

وقد ترجع آلام البطن بعد التبرز إلى أسباب خطيرة مثل أمراض الأمعاء ‫الالتهابية كمرض كرون والتهاب القولون التقرحي. ويؤثر مرض كرون على ‫الأمعاء الدقيقة السفلية أو الأمعاء الغليظة أو كلا قسمي الأمعاء.

‫وبالإضافة إلى آلام البطن الشديدة، يشكو المرضى أيضا من الإسهال ‫والغثيان وانتفاخ البطن.

‫وعند الإصابة بالتهاب القولون التقرحي تكون الأمعاء الغليظة ملتهبة بشكل ‫مزمن. وتشمل الأعراض الرئيسية آلاما شديدة في البطن عند التبرز وظهور ‫مخاط وأحيانا يحدث إسهال دموي.





** ‫بطانة الرحم المهاجرة

‫وقد تشير آلام البطن بعد التبرز لدى النساء إلى بطانة الرحم المهاجرة، ‫وهو مرض تستقر فيه الأنسجة خارج الرحم، على سبيل المثال في الأمعاء أو ‫الصفاق. وإلى جانب آلام البطن تعاني المرأة أيضا من الغثيان والقيء ‫والإسهال.

‫وتشمل الأسباب الخطيرة أيضا تضخم البواسير أو الفتق الإربي، وهو عبارة ‫عن ثقب في جدار البطن يتم من خلاله دفع جزء من الأمعاء أو الأنسجة ‫الدهنية أو أي عضو آخر من تجويف البطن إلى القناة الإربية.





** ‫أورام خبيثة

وفي أسوأ الأحوال، قد تنذر آلام البطن بعد التبرز بالإصابة بأورام خبيثة ‫في الجهاز الهضمي مثل سرطان القولون أو سرطان الشرج.

‫وعلى أي حال ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء ‫آلام البطن بعد التبرز للخضوع للعلاج السليم في الوقت المناسب.