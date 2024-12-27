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شركة طيران تجبر راكب على التخلي عن مقعده من أجل كلب

12/27/2024 2:09:16 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أثار قرار شركة طيران "دلتا" بإجبار أحد ركابها على التخلي عن مقعده في الدرجة الأولى لصالح كلب، غضباً عارماً على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعود تفاصيل القضية كما ذكرت "نيويورك بوست" الأمريكية، أن الراكب من أنّه تمّت ترقيته إلى الدرجة الأولى، ولكن تم تخفيض درجته ومنح مقعده لكلب.

وحاول الراكب المدعو بن بوب الاستفسار عن السبب، وأُبلغ بأن الشركة ملزمة قانوناً بتوفير أماكن للحيوانات الخدمية، حتى لو كان ذلك على حساب راحة الركاب الآخرين.

وأرفق بوب المنشور بصورة تظهر الكلب وهو جالس في المقعد، الذي كان من المفترض أن يكون له.


** المقعد لكلب


وسرعان ما تفاعل خبير السفر غاري ليف على الحادثة قائلاً: "لا أستطيع أن أفهم كيف يمكن لشركة الطيران أن تطلب من راكب التخلي عن مقعده لصالح كلب".

وأشار إلى أن هذه ليست الحالة الأولى التي تظهر فيها تفضيلات غير معتادة لصالح الحيوانات الخدمية، إذ تم في مرات سابقة إخلاء مقاعد من الدرجة الأولى لصالح كلاب الدعم العاطفي وأغراض أخرى مثل الحقائب، بالإضافة إلى السماح للكلاب بالجلوس على طاولات الطعام في صالات "دلتا ون" بالمطارات.

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