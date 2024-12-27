شركة طيران تجبر راكب على التخلي عن مقعده من أجل كلب

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أثار قرار شركة طيران
"دلتا" بإجبار أحد ركابها على التخلي عن مقعده في الدرجة الأولى لصالح كلب، غضباً عارماً على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتعود تفاصيل القضية كما ذكرت "نيويورك بوست" الأمريكية، أن الراكب من أنّه تمّت ترقيته إلى الدرجة الأولى، ولكن تم تخفيض درجته ومنح مقعده لكلب.
وحاول الراكب المدعو بن بوب الاستفسار عن السبب، وأُبلغ بأن الشركة ملزمة قانوناً بتوفير أماكن للحيوانات الخدمية، حتى لو كان ذلك على حساب راحة الركاب الآخرين.
وأرفق بوب المنشور بصورة تظهر الكلب وهو جالس في المقعد، الذي كان من المفترض أن يكون له.
** المقعد لكلب
وسرعان ما تفاعل خبير السفر غاري ليف على الحادثة قائلاً: "لا أستطيع أن أفهم كيف يمكن لشركة الطيران أن تطلب من راكب التخلي عن مقعده لصالح كلب".
وأشار إلى أن هذه ليست الحالة الأولى التي تظهر فيها تفضيلات غير معتادة لصالح الحيوانات الخدمية، إذ تم في مرات سابقة إخلاء مقاعد من الدرجة الأولى لصالح كلاب الدعم العاطفي وأغراض أخرى مثل الحقائب، بالإضافة إلى السماح للكلاب بالجلوس على طاولات الطعام في صالات "دلتا ون" بالمطارات.
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