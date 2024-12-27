شركة صينية تنتج سيارة طائرة تُشحن في 30 دقيقة!

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- Khaberni) خبرني - أطلقت مجموعة GAC الصينية علامة تجارية جديدة تسمى GOVY، لتوسيع جهودها في مجال النقل الجوي المستدام، وهي علامة سيارات طائرة جديدة.
وتركز العلامة على تصميم وإنتاج ودعم السيارات الطائرة والمنتجات ذات الصلة، علاوة على ذلك، يُزعم أن طائرتها الرائدة، AirJet، تعمل كسيارة أجرة جوية لمسافة تصل إلى 124 ميلاً، بالاستفادة من خبرة GAC في مجال السيارات والتكنولوجيا الداخلية، تهدف GOVY إلى تقديم حلول عملية للتنقل الحضري وبين المدن، وفق "إنترستينغ إنجينيرنغ".
وقدمت الشركة AirJet كجزء من ظهور العلامة التجارية لأول مرة، ويمثل هذا مفهوم السيارة الطائرة الثاني لشركة GAC في غضون عامين، حيث تتبنى AirJet نهج eVTOL أكثر تقليدية AirJet وهي سيارة طائرة بجناح مركب مع قدرات إقلاع وهبوط عمودي، مصنوعة من أكثر من 90 % من ألياف الكربون، وتزن ثلث جسم السيارة بنفس الحجم، مما يتيح رحلات كهربائية أطول.
وتنضم AirJet إلى AirCar من GAC قيد التطوير حيث تعمل شركة صناعة السيارات على توسيع عروضها في السفر الجوي المستدام.
وتقول GAC أن AirCar مخصصة لرحلات خالية من الانبعاثات تصل إلى 20 كم (12.4 ميل)، في حين تم تصميم AirJet للعمل كسيارة أجرة جوية للرحلات الأطول التي تصل إلى 200 كم (124 ميل).
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