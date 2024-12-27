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شركة صينية تنتج سيارة طائرة تُشحن في 30 دقيقة!

12/27/2024 2:09:16 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أطلقت مجموعة GAC الصينية علامة تجارية جديدة تسمى GOVY، لتوسيع جهودها في مجال النقل الجوي المستدام، وهي علامة سيارات طائرة جديدة.

وتركز العلامة على تصميم وإنتاج ودعم السيارات الطائرة والمنتجات ذات الصلة، علاوة على ذلك، يُزعم أن طائرتها الرائدة، AirJet، تعمل كسيارة أجرة جوية لمسافة تصل إلى 124 ميلاً، بالاستفادة من خبرة GAC في مجال السيارات والتكنولوجيا الداخلية، تهدف GOVY إلى تقديم حلول عملية للتنقل الحضري وبين المدن، وفق "إنترستينغ إنجينيرنغ".

وقدمت الشركة AirJet كجزء من ظهور العلامة التجارية لأول مرة، ويمثل هذا مفهوم السيارة الطائرة الثاني لشركة GAC في غضون عامين، حيث تتبنى AirJet نهج eVTOL أكثر تقليدية AirJet وهي سيارة طائرة بجناح مركب مع قدرات إقلاع وهبوط عمودي، مصنوعة من أكثر من 90 % من ألياف الكربون، وتزن ثلث جسم السيارة بنفس الحجم، مما يتيح رحلات كهربائية أطول.

وتنضم AirJet إلى AirCar من GAC قيد التطوير حيث تعمل شركة صناعة السيارات على توسيع عروضها في السفر الجوي المستدام.

وتقول GAC أن AirCar مخصصة لرحلات خالية من الانبعاثات تصل إلى 20 كم (12.4 ميل)، في حين تم تصميم AirJet للعمل كسيارة أجرة جوية للرحلات الأطول التي تصل إلى 200 كم (124 ميل).

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