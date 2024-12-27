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ولاية نيويورك تغرم شركات الوقود الأحفوري 75 مليار دولار

12/27/2024 2:07:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقعت حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوشول اليوم على تشريع تاريخي لتعزيز جهود نيويورك لحماية البيئة واستعادتها من خلال إلزام شركات الوقود الأحفوري الكبيرة بدفع ثمن المشاريع الحاسمة التي تحمي سكان نيويورك.
وستفرض الولاية غرامات على شركات الوقود الأحفوري تصل إلى 75 مليار دولار على مدى السنوات الـ 25 المقبلة، أي 3 مليارات في كل عام.
وينشئ التشريع، "صندوق المناخ الفائق" لدعم المشاريع التي تتخذ من نيويورك مقراً لها والتي تعزز مرونة نيويورك في مواجهة التأثيرات المناخية الخطيرة مثل الفيضانات والحرارة الشديدة".
وقالت الحاكمة هوشول: "مع كل هطول أمطار قياسي تقريبًا وموجة حر وعاصفة ساحلية، يتحمل سكان نيويورك بشكل متزايد مليارات الدولارات من العواقب الصحية والسلامة البيئية بسبب الملوثين الذين أضروا ببيئتنا تاريخيًا".
وأضافت "أن إنشاء صندوق المناخ الفائق هو أحدث مثال على اتخاذ إدارتي إجراءات لتحميل الملوثين المسؤولية عن الأضرار التي لحقت ببيئتنا والمطالبة باستثمارات كبيرة في البنية التحتية والمشاريع الأخرى الحاسمة لحماية مجتمعاتنا واقتصادنا".
بترا









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