Friday, 27 December 2024 08:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مجلس الأمن يناقش الوضع في سوريا

12/27/2024 2:07:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يناقش مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، في جلسة مشاورات مغلقة، الوضع في سوريا بناء على طلب من فرنسا وسلوفينيا.
ومن المتوقع أن يقدم المبعوث الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن إحاطة لأعضاء المجلس بهدف إبقاء المجلس على علم بالتطورات في البلد.
بترا









MENAFN27122024000208011052ID1109034114

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث