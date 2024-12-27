مجلس الأمن يناقش الوضع في سوريا

مجلس الأمن يناقش الوضع في سوريا
التاريخ
12/27/2024 2:07:53 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
يناقش مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، في جلسة مشاورات مغلقة، الوضع في سوريا بناء على طلب من فرنسا وسلوفينيا.
ومن المتوقع أن يقدم المبعوث الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن إحاطة لأعضاء المجلس بهدف إبقاء المجلس على علم بالتطورات في البلد.
بترا
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