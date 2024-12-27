عاجل أسعار الذهب تستقر عالمياً وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
شهدت أسعار الذهب عالمياً حالة من الاستقرار اليوم الجمعة، ورغم ذلك تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2632.79 دولار للأوقية، وارتفع المعدن النفيس 0.45 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.
كما لم تشهد العقود الأميركية الآجلة للذهب تغيرا يذكر عند 2653.00 دولارا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 29.80 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 939.69 دولار، وزاد البلاديوم 0.19 بالمئة إلى 926.64 دولار.
وارتفع الذهب 28 بالمئة منذ بداية العام وحتى الآن، وبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2790.15 دولار في 31 تشرين الأول، بدعم من تخفيضات الفائدة وتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي.
بترا
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