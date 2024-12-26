وزير الشباب: كأس الخليج ظل لأكثر من نصف قرن منصة لتعزيز الروابط الأخوية بين الشعوب الخليجية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 26 - 12 (كونا) -- أكد وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري اليوم الخميس أن بطولة كأس الخليج لكرة القدم
ظلت عبر تاريخها الممتد لأكثر من نصف قرن منصة رياضية
شبابية لتعزيز الروابط الأخوية بين الشعوب الخليجية من خلال التنافس الرياضي
في اللعبة الشعبية الأولى بالمنطقة.
وأضاف الوزير المطيري الذي يرأس اللجنة العليا المنظمة لبطولة "خليجي زين 26" في تصريح صحفي
عقب حضوره فعاليات اليوم المفتوح الذي أقامته اللجنة مساء اليوم في "المطلاع فيوز" أن هذه النسخة للبطولة جاءت لتؤكد من جديد عمق العلاقات التي تجمع الشباب الخليجي.
وأكد أن الرعاية السامية من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ودعم سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وتوجيهات سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح كان لها عظيم الأثر في إنجاح المساعي لتنظيم نسخة مميزة من كأس الخليج.
وجدد الترحيب بضيوف دولة الكويت من الوفود الرياضية المشاركة والجماهير العزيزة التي أثرت البطولة بحضورها اللافت بالمدرجات مؤكدا أن تجمع أبناء الخليج في هذا الملتقى الرياضي الخليجي هو النجاح الحقيقي بجانب الفوز في المباريات.
وضم اليوم المفتوح جولة للوزير المطيري وضيوف البطولة على أقسام المنتجع كما أقيم حفل فني قدمه الفنانان خالد الرويشد وعلي عبد الله برفقة الفرقة الموسيقية ثم أقيم حفل عشاء على شرف ضيوف البطولة.
حضر الفعاليات رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ولفيف من رؤساء الوفود والمنتخبات المشاركة وأعضائها وعدد من الإعلاميين المشاركين بتغطية منافسات كأس الخليج. (النهاية)
ف ش ا / ه س ص
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