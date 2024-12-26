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وزير الشباب: كأس الخليج ظل لأكثر من نصف قرن منصة لتعزيز الروابط الأخوية بين الشعوب الخليجية

12/26/2024 11:22:56 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 26 - 12 (كونا) -- أكد وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن المطيري اليوم الخميس أن بطولة كأس الخليج لكرة القدم ظلت عبر تاريخها الممتد لأكثر من نصف قرن منصة رياضية شبابية لتعزيز الروابط الأخوية بين الشعوب الخليجية من خلال التنافس الرياضي في اللعبة الشعبية الأولى بالمنطقة.
وأضاف الوزير المطيري الذي يرأس اللجنة العليا المنظمة لبطولة "خليجي زين 26" في تصريح صحفي عقب حضوره فعاليات اليوم المفتوح الذي أقامته اللجنة مساء اليوم في "المطلاع فيوز" أن هذه النسخة للبطولة جاءت لتؤكد من جديد عمق العلاقات التي تجمع الشباب الخليجي.
وأكد أن الرعاية السامية من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ودعم سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وتوجيهات سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح كان لها عظيم الأثر في إنجاح المساعي لتنظيم نسخة مميزة من كأس الخليج.
وجدد الترحيب بضيوف دولة الكويت من الوفود الرياضية المشاركة والجماهير العزيزة التي أثرت البطولة بحضورها اللافت بالمدرجات مؤكدا أن تجمع أبناء الخليج في هذا الملتقى الرياضي الخليجي هو النجاح الحقيقي بجانب الفوز في المباريات.
وضم اليوم المفتوح جولة للوزير المطيري وضيوف البطولة على أقسام المنتجع كما أقيم حفل فني قدمه الفنانان خالد الرويشد وعلي عبد الله برفقة الفرقة الموسيقية ثم أقيم حفل عشاء على شرف ضيوف البطولة.
حضر الفعاليات رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ولفيف من رؤساء الوفود والمنتخبات المشاركة وأعضائها وعدد من الإعلاميين المشاركين بتغطية منافسات كأس الخليج. (النهاية)

ف ش ا / ه س ص



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