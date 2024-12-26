منتجع المطلاع فيوز يحتضن يوما مفتوحا للإعلاميين المشاركين في تغطية كأس الخليج

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من عبدالله المسري
(حدث. مصور) الكويت - 26 - 12 (كونا) -- وسط أجواء كويتية - خليجية ترجمت معاني الترابط الأخوي الخليجي أقامت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) اليوم الخميس يوما مفتوحا وحفل عشاء للوفود الإعلامية المشاركة في تغطية فعاليات البطولة المستمرة في دولة الكويت حتى 3 يناير المقبل.
واحتضن منتجع "المطلاع فيوز" في منطقة المطلاع هذا الحدث المميز بحضور وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة عبد الرحمن المطيري.
ووسط الأجواء الشتوية الخلابة أبدى الحضور إعجابهم وسعادتهم الغامرة بهذه الروح الخليجية التي تجمع الأشقاء في محفل رياضي وثقافي وإعلامي يجسد الروابط الوطيدة بين الدول والمنتخبات المشاركة في البطولة وجماهيرها. (النهاية) ع ح ك / ه س ص
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