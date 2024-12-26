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منتجع المطلاع فيوز يحتضن يوما مفتوحا للإعلاميين المشاركين في تغطية كأس الخليج

12/26/2024 11:22:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من عبدالله المسري

(حدث. مصور) الكويت - 26 - 12 (كونا) -- وسط أجواء كويتية - خليجية ترجمت معاني الترابط الأخوي الخليجي أقامت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26) اليوم الخميس يوما مفتوحا وحفل عشاء للوفود الإعلامية المشاركة في تغطية فعاليات البطولة المستمرة في دولة الكويت حتى 3 يناير المقبل.
واحتضن منتجع "المطلاع فيوز" في منطقة المطلاع هذا الحدث المميز بحضور وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة عبد الرحمن المطيري.
ووسط الأجواء الشتوية الخلابة أبدى الحضور إعجابهم وسعادتهم الغامرة بهذه الروح الخليجية التي تجمع الأشقاء في محفل رياضي وثقافي وإعلامي يجسد الروابط الوطيدة بين الدول والمنتخبات المشاركة في البطولة وجماهيرها. (النهاية) ع ح ك / ه س ص

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