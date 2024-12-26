نجاة مدير منظمة الصحة العالمية من القصف الإسرائيلي على مطار صنعاء

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عدن - 26 - 12 (كونا) -- قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنه كان في مطار صنعاء مع فريقه استعدادا لمغادرة اليمن عندما تعرض المطار للقصف الإسرائيلي العنيف الذي طال أنحاء واسعة من البلاد اليوم الخميس.
وأضاف المدير العام في منشور له على منصة "إكس" أنه كان متواجدا على مسافة أمتار قليلة من صالة المغادرة بمطار صنعاء التي تعرضت لأضرار بالغة بسبب القصف الإسرائيلي مطمئنا في الوقت ذاته "أنا بخير".
وأوضح أن القصف الإسرائيلي وقع بينما كان فريق التفاوض التابع للأمم المتحدة بقيادته يستعد لمغادرة اليمن عقب انتهاء مهمته للتفاوض مع ميليشيا الحوثي لإطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لديها.
وأضاف أن القصف أودى بحياة شخصين بينما جرح موظف آخر بالأمم المتحدة كما أصيب أحد أفراد طاقم طائرة الأمم المتحدة التي كانت تستعد للإقلاع بالمدير العام وفريقه.
وقال إنه وفريقه سيضطرون للانتظار حتى إصلاح الأضرار التي لحقت بمطار صنعاء كي يتمكنوا من المغادرة.
وقبل ساعات قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة ضمن غارات جوية عنيفة شنها على أهداف واسعة باليمن ما أودى بحياة شخص على الأقل وتسبب في فقدان ثلاثة آخرين وخروج عدد من المنشآت عن الخدمة. (النهاية)
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