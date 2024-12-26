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نجاة مدير منظمة الصحة العالمية من القصف الإسرائيلي على مطار صنعاء

12/26/2024 11:22:55 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 26 - 12 (كونا) -- قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنه كان في مطار صنعاء مع فريقه استعدادا لمغادرة اليمن عندما تعرض المطار للقصف الإسرائيلي العنيف الذي طال أنحاء واسعة من البلاد اليوم الخميس.
وأضاف المدير العام في منشور له على منصة "إكس" أنه كان متواجدا على مسافة أمتار قليلة من صالة المغادرة بمطار صنعاء التي تعرضت لأضرار بالغة بسبب القصف الإسرائيلي مطمئنا في الوقت ذاته "أنا بخير".
وأوضح أن القصف الإسرائيلي وقع بينما كان فريق التفاوض التابع للأمم المتحدة بقيادته يستعد لمغادرة اليمن عقب انتهاء مهمته للتفاوض مع ميليشيا الحوثي لإطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لديها.
وأضاف أن القصف أودى بحياة شخصين بينما جرح موظف آخر بالأمم المتحدة كما أصيب أحد أفراد طاقم طائرة الأمم المتحدة التي كانت تستعد للإقلاع بالمدير العام وفريقه.
وقال إنه وفريقه سيضطرون للانتظار حتى إصلاح الأضرار التي لحقت بمطار صنعاء كي يتمكنوا من المغادرة.
وقبل ساعات قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة ضمن غارات جوية عنيفة شنها على أهداف واسعة باليمن ما أودى بحياة شخص على الأقل وتسبب في فقدان ثلاثة آخرين وخروج عدد من المنشآت عن الخدمة. (النهاية)

س ن ص / ه س ص



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