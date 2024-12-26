مبادرة قروب الموج الأزرق تنظم مسيرة في المباركية لدعم المنتخب الوطني في كأس الخليج

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من فيصل الرشيدي (حدث.مصور)
الكويت - 26 - 12 (كونا) -- نظمت مبادرة "قروب الموج الأزرق" الشبابية اليوم الخميس مسيرة في سوق المباركية لمساندة المنتخب الكويت الوطني في مباراته المقبلة أمام شقيقه القطري في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم
(خليجي زين 26).
وتهدف المسيرة إلى تحفيز لاعبي المنتخب قبيل مباراتهم يوم غد أمام المنتخب القطري وحظيت بمشاركة مشجعين من شتى الأعمار رافعين أعلام الكويت ورايات زرقاء ومرددين عبارات "أوه يالأزرق" و "أنا كويتي أنا.. أنا قول وفعل) وغيرها من الأغاني التي قيلت في المنتخب على مدار تاريخه. (النهاية)
ف ر / ه س ص
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