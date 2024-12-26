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مبادرة قروب الموج الأزرق تنظم مسيرة في المباركية لدعم المنتخب الوطني في كأس الخليج

12/26/2024 11:22:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من فيصل الرشيدي (حدث.مصور)

الكويت - 26 - 12 (كونا) -- نظمت مبادرة "قروب الموج الأزرق" الشبابية اليوم الخميس مسيرة في سوق المباركية لمساندة المنتخب الكويت الوطني في مباراته المقبلة أمام شقيقه القطري في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26).
وتهدف المسيرة إلى تحفيز لاعبي المنتخب قبيل مباراتهم يوم غد أمام المنتخب القطري وحظيت بمشاركة مشجعين من شتى الأعمار رافعين أعلام الكويت ورايات زرقاء ومرددين عبارات "أوه يالأزرق" و "أنا كويتي أنا.. أنا قول وفعل) وغيرها من الأغاني التي قيلت في المنتخب على مدار تاريخه. (النهاية)

ف ر / ه س ص


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