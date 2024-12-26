استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال الاسرائيلي جنوب جنين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
رام الله - 26 - 12 (كونا) -- ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن فتى استشهد مساء اليوم الخميس برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي قرب مدينة (جنين) بالضفة الغربية.
واوضحت ان الفتى زين عطاطرة 18 عاما استشهد بعد ان اصيب برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة (يعبد) جنوب (جنين).
ومن جهتها ذكرت جميعة الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع اصابة خطرة في يعبد ونقل الى المستسفى حيث اعلن عن استشهاده.
واقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي البلدة ودارت مواجهات مع الشبان الذين رشقوها بالحجارة وردت باطلاق الرصاص الحي. (النهاية)
ن ق
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