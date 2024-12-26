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استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال الاسرائيلي جنوب جنين

12/26/2024 11:22:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 26 - 12 (كونا) -- ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن فتى استشهد مساء اليوم الخميس برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي قرب مدينة (جنين) بالضفة الغربية.
واوضحت ان الفتى زين عطاطرة 18 عاما استشهد بعد ان اصيب برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة (يعبد) جنوب (جنين).
ومن جهتها ذكرت جميعة الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع اصابة خطرة في يعبد ونقل الى المستسفى حيث اعلن عن استشهاده.
واقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي البلدة ودارت مواجهات مع الشبان الذين رشقوها بالحجارة وردت باطلاق الرصاص الحي. (النهاية)

ن ق



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