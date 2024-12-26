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لبنان: انسحاب جيش الاحتلال الاسرائيلي من المنطقة الجنوبية التي توغل فيها

12/26/2024 11:22:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 26 - 12 (كونا) -- انسحبت القوات التابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الخميس من المنطقة التي كانت قد توغلت فيها صباحا والتي تضم مناطق (القنطرة وعدشيت - القصير ووادي الحجير) في الجنوب اللبناني.
وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان إنه وبعد سلسلة اتصالات أجرتها اللجنة الخماسية للاشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (المعروفة باسم الالية) انسحبت قوات الاحتلال من مناطق في البقعة المذكورة.
وذكرت القيادة ان الجيش عمل على إزالة سواتر ترابية كانت قد أقامتها قوات الاحتلال لإغلاق إحدى الطرق في (وادي الحجير) وأعاد فتح الطريق.
واشارت الى انها تتابع الوضع بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) واللجنة الخماسية.
وكانت قوات (يونيفيل) قد دعت في وقت سابق اليوم الى تجنب أي أعمال تهدد الوقف الهش للأعمال العدائية ومعالجة القضايا العالقة بين لبنان والاحتلال الاسرائيلي بالاستفادة من الآلية التي أنشئت حديثا على النحو المتفق عليه في التفاهم.
وفي سياق متصل بالوضع في جنوب لبنان ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ان قوات الاحتلال سلمت (يونيفيل) والصليب الأحمر اللبناني المواطن الذي اختطفته صباحا اثناء توغلها في الجنوب.
وتتكون اللجنة الخماسية للاشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (الالية) من ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية (رئيسا) وفرنسا و(يونيفيل) والجانبين اللبناني والاسرائيلي.
يذكر ان الاتفاق دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي وذلك بعد توسع الحرب في لبنان بشهر سبتمبر الماضي حيث شن الاحتلال الاسرائيلي غارات جوية عنيفة على مختلف المناطق اللبنانية ما تسبب بمقتل الاف المواطنين ونزوح مئات الالاف منهم. (النهاية)

ا ي ب / ر ج



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