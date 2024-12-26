لبنان: انسحاب جيش الاحتلال الاسرائيلي من المنطقة الجنوبية التي توغل فيها

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 26 - 12 (كونا) -- انسحبت القوات التابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الخميس من المنطقة التي كانت قد توغلت فيها صباحا والتي تضم مناطق (القنطرة وعدشيت - القصير ووادي الحجير) في الجنوب اللبناني.
وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان إنه وبعد سلسلة اتصالات أجرتها اللجنة الخماسية للاشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (المعروفة باسم الالية) انسحبت قوات الاحتلال من مناطق في البقعة المذكورة.
وذكرت القيادة ان الجيش عمل على إزالة سواتر ترابية كانت قد أقامتها قوات الاحتلال لإغلاق إحدى الطرق في (وادي الحجير) وأعاد فتح الطريق.
واشارت الى انها تتابع الوضع بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) واللجنة الخماسية.
وكانت قوات (يونيفيل) قد دعت في وقت سابق اليوم الى تجنب أي أعمال تهدد الوقف الهش للأعمال العدائية ومعالجة القضايا العالقة بين لبنان والاحتلال الاسرائيلي بالاستفادة من الآلية التي أنشئت حديثا على النحو المتفق عليه في التفاهم.
وفي سياق متصل بالوضع في جنوب لبنان ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ان قوات الاحتلال سلمت (يونيفيل) والصليب الأحمر اللبناني المواطن الذي اختطفته صباحا اثناء توغلها في الجنوب.
وتتكون اللجنة الخماسية للاشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (الالية) من ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية (رئيسا) وفرنسا و(يونيفيل) والجانبين اللبناني والاسرائيلي.
يذكر ان الاتفاق دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي وذلك بعد توسع الحرب في لبنان بشهر سبتمبر الماضي حيث شن الاحتلال الاسرائيلي غارات جوية عنيفة على مختلف المناطق اللبنانية ما تسبب بمقتل الاف المواطنين ونزوح مئات الالاف منهم. (النهاية)
ا ي ب / ر ج
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