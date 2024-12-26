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مقتل 6 جنود في هجومين مسلحين غربي النيجر

12/26/2024 11:22:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 26 - 12 (كونا) -- أعلن الجيش النيجري اليوم الخميس عن مقتل ستة من عناصره في هجومين شنهما مسلحون غربي البلاد.
وأوضح جيش النيجر في بيان لقيادة أركانه أن الهجوم الأول وقع عند مقطع (غوتي ـ سميرة) غربي البلاد حيث تعرضت دوريتان عسكريتان تابعتان له لتفجير عبوتين تقليديتي الصنع ما تسبب في مقتل ثلاثة جنود وتدمير إحدى العربات.
وأضاف البيان أن الهجوم الثاني وقع إثر كمين استهدف عناصر من قوات الدفاع والأمن لدى عودتها إلى موقعها في منطقة (غومكي) غربي البلاد ما تسبب كذلك في مقتل ثلاثة جنود
في المقابل تحدث الجيش عن تنفيذه عمليات عسكرية أسفرت عن مقتل عدد من المسلحين في منطقة (غونتو يينا) غربي البلاد واعتقال 12 مشتبها فيهم إضافة إلى مصادرة عربتين.
وكان آخر هجوم تعرض له الجيش قد وقع في نهاية يونيو الماضي حيث أعلن في حينها مقتل 20 من عناصره ومدني واحد إثر هجوم مسلح استهدف قوات الأمن قرب بلدة (تاسيا) غربي البلاد وأسفر أيضا عن إصابة 9 جنود آخرين. (النهاية)

م ر / ر ج



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