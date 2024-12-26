مقتل 6 جنود في هجومين مسلحين غربي النيجر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الجزائر - 26 - 12 (كونا) -- أعلن الجيش النيجري اليوم الخميس عن مقتل ستة من عناصره في هجومين شنهما مسلحون غربي البلاد.
وأوضح جيش النيجر في بيان لقيادة أركانه أن الهجوم الأول وقع عند مقطع (غوتي ـ سميرة) غربي البلاد حيث تعرضت دوريتان عسكريتان تابعتان له لتفجير عبوتين تقليديتي الصنع ما تسبب في مقتل ثلاثة جنود وتدمير إحدى العربات.
وأضاف البيان أن الهجوم الثاني وقع إثر كمين استهدف عناصر من قوات الدفاع والأمن لدى عودتها إلى موقعها في منطقة (غومكي) غربي البلاد ما تسبب كذلك في مقتل ثلاثة جنود
في المقابل تحدث الجيش عن تنفيذه عمليات عسكرية أسفرت عن مقتل عدد من المسلحين في منطقة (غونتو يينا) غربي البلاد واعتقال 12 مشتبها فيهم إضافة إلى مصادرة عربتين.
وكان آخر هجوم تعرض له الجيش قد وقع في نهاية يونيو الماضي حيث أعلن في حينها مقتل 20 من عناصره ومدني واحد إثر هجوم مسلح استهدف قوات الأمن قرب بلدة (تاسيا) غربي البلاد وأسفر أيضا عن إصابة 9 جنود آخرين. (النهاية)
م ر / ر ج
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