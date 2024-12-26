50 شهيدا بقصف إسرائيلي على بيت لاهيا بشمال غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
غزة 26 - 12 (كونا) -- استشهد مالا يقل عن 50 شخصا بينهم خمسة من الكوادر الطبية بغارة جوية نفذها الاحتلال الإسرائيلي على منزل مجاور لمستشفى "كمال عدوان" في مدينة بيت لاهيا" بشمال غزة وفقا لما ذكرته السلطات الصحية في القطاع اليوم الخميس.
وقالت السلطات الصحية في غزة في بيان لها إن من شهداء الكوادر الطبية طبيب أطفال وفنية المختبر وكلاهما استشهدا أثناء محاولتهما العودة إلى منازلهما مقابل المستشفى فيما استشهد احد الفنيين أثناء محاولته إنقاذ المصابين.
وأضافت أن اثنين آخرين من المسعفين استشهدا قرب المستشفى في قصف
آخر ولا تزال جثمانيهما ملقاة في الشارع يصعب انتشالهما ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لحماية المدنيين والعاملين في القطاع الصحي.
وكانت السلطات الصحية في غزة قد أعلنت وفاة أربعة أطفال حديثي الولادة بسبب موجة البرد القارس التي شهدها القطاع الـ 72 ساعة الماضية.
وشهدت المناطق الشمالية ومدينة غزة سلسلة غارات عنيفة أخرى طالت أحياء ومنازل سكنية استشهد وأصيب علي إثرها عشرات الفلسطينيين بينهم اطفال ونساء ولايزال عشرات المفقودين تحت الأنقاض. (النهاية)
و ا ب / ه س ص
MENAFN26122024000071011013ID1109033898
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