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50 شهيدا بقصف إسرائيلي على بيت لاهيا بشمال غزة

12/26/2024 11:22:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة 26 - 12 (كونا) -- استشهد مالا يقل عن 50 شخصا بينهم خمسة من الكوادر الطبية بغارة جوية نفذها الاحتلال الإسرائيلي على منزل مجاور لمستشفى "كمال عدوان" في مدينة بيت لاهيا" بشمال غزة وفقا لما ذكرته السلطات الصحية في القطاع اليوم الخميس.
وقالت السلطات الصحية في غزة في بيان لها إن من شهداء الكوادر الطبية طبيب أطفال وفنية المختبر وكلاهما استشهدا أثناء محاولتهما العودة إلى منازلهما مقابل المستشفى فيما استشهد احد الفنيين أثناء محاولته إنقاذ المصابين.
وأضافت أن اثنين آخرين من المسعفين استشهدا قرب المستشفى في قصف آخر ولا تزال جثمانيهما ملقاة في الشارع يصعب انتشالهما ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لحماية المدنيين والعاملين في القطاع الصحي.
وكانت السلطات الصحية في غزة قد أعلنت وفاة أربعة أطفال حديثي الولادة بسبب موجة البرد القارس التي شهدها القطاع الـ 72 ساعة الماضية.
وشهدت المناطق الشمالية ومدينة غزة سلسلة غارات عنيفة أخرى طالت أحياء ومنازل سكنية استشهد وأصيب علي إثرها عشرات الفلسطينيين بينهم اطفال ونساء ولايزال عشرات المفقودين تحت الأنقاض. (النهاية)

و ا ب / ه س ص



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