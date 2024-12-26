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الاتحاد الأوروبي يتهم أسطول الظل الروسي بحادث قطع الكابل الفنلندي ويلوح بعقوبات

12/26/2024 11:22:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 26 - 12 (كونا) -- دان الاتحاد الأوروبي بشدة اليوم الخميس أي تدمير متعمد للبنية التحتية الحيوية في أوروبا متوعدا باقتراح المزيد من التدابير والعقوبات لاستهداف أسطول الظل الروسي المشتبه فيه بحادث انفصال كابل بحري يصل بين فنلندا وإستونيا.
وقال الاتحاد في بيان مشترك للمفوضية الأوروبية والمسؤولة الأوروبية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس "إن حادث الأمس الذي يتعلق بالكابلات البحرية في بحر البلطيق هو الأحدث في سلسلة من الهجمات المشتبه فيها على البنية التحتية الحيوية".
وأشاد البيان بالسلطات الفنلندية على تحركها السريع في الصعود على متن السفينة المشتبه فيها مضيفا أن الاتحاد يعمل معها في التحقيق الجاري.
وأعلن الاتحاد "تضامنه الكامل" مع فنلندا وإستونيا وألمانيا متهما السفينة المشتبه في تورطها بالحادث بأنها جزء من أسطول الظل الروسي الذي "يهدد الأمن والبيئة ويمول ميزانية الحرب الروسية".
وأضاف البيان أنه استجابة لهذه الحوادث فإن الاتحاد سيعمل على تعزيز الجهود الرامية لحماية الكابلات البحرية بما في ذلك تعزيز تبادل المعلومات وتقنيات الكشف الجديدة وكذلك قدرات الإصلاح تحت البحر والتعاون الدولي.
من جهته قال الأمين العام لمنظمة حلف شمالي الأطلسي (ناتو) مارك روته في منشور على موقع (اكس) إن "الناتو يقف متضامنا مع الحلفاء ويدين أي هجمات على البنية التحتية الحيوية كما يتابع التحقيقات التي تجريها استونيا وفنلندا" مبديا استعداده "لتقديم المزيد من الدعم".
وانفصل كابل (استلينك البحري) الذي ينقل الكهرباء من فنلندا إلى إستونيا عن الشبكة يوم عيد الميلاد أمس الاربعاء بعد نحو شهر من قطع كابلين للاتصالات بالمياه الإقليمية السويدية في بحر البلطيق.
وأعلنت السلطات الفنلندية إجراء تحقيق بعد القبض على ناقلة نفط أبحرت من ميناء روسي يشتبه في أنها تقف خلف تخريب الكابل. (النهاية)

ا ر ن / ر ج



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