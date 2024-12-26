موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الخميس الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
3212562 الكويت - اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية تعقد اجتماعا برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وتقرر سحب وفقد وإسقاط الجنسية الكويتية من 3701 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
3212558 الكويت - المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يحث من الكويت جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري على تضافر الجهود وتغليب المصلحة العليا والتمسك بالوحدة الوطنية وإطلاق حوار وطني شامل لتحقيق تطلعاتهم في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.
3212628 غزة - ما لا يقل عن 50 شخصا بينهم خمسة من الكوادر الطبية يستشهدون في غارة جوية نفذها الاحتلال الإسرائيلي على منزل مجاور لمستشفى (كمال عدوان) في مدينة بيت لاهيا بشمال غزة وفقا لما ذكرته السلطات الصحية في القطاع.
3212617 عدن - طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة ضمن غارات جوية عنيفة شنها على أهداف واسعة باليمن ما أودى بحياة شخص على الأقل وتسبب في فقدان ثلاثة آخرين.
3212624 عدن - المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس يقول إنه كان في مطار صنعاء مع فريقه استعدادا لمغادرة اليمن عندما تعرض المطار للقصف الإسرائيلي العنيف.
3212611 اسلام اباد - الجيش الباكستاني يعلن مقتل ما لا يقل عن 13 مسلحا وجندي واحد في ثلاثة اشتباكات منفصلة بإقليم (خيبر بختونخوا) شمالي البلاد بالقرب من الحدود مع افغانستان. (النهاية)
ر ج
MENAFN26122024000071011013ID1109033896
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.