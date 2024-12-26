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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الخميس الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

12/26/2024 11:22:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3212562 الكويت - اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية تعقد اجتماعا برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وتقرر سحب وفقد وإسقاط الجنسية الكويتية من 3701 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
3212558 الكويت - المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يحث من الكويت جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري على تضافر الجهود وتغليب المصلحة العليا والتمسك بالوحدة الوطنية وإطلاق حوار وطني شامل لتحقيق تطلعاتهم في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.
3212628 غزة - ما لا يقل عن 50 شخصا بينهم خمسة من الكوادر الطبية يستشهدون في غارة جوية نفذها الاحتلال الإسرائيلي على منزل مجاور لمستشفى (كمال عدوان) في مدينة بيت لاهيا بشمال غزة وفقا لما ذكرته السلطات الصحية في القطاع.
3212617 عدن - طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة ضمن غارات جوية عنيفة شنها على أهداف واسعة باليمن ما أودى بحياة شخص على الأقل وتسبب في فقدان ثلاثة آخرين.
3212624 عدن - المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس يقول إنه كان في مطار صنعاء مع فريقه استعدادا لمغادرة اليمن عندما تعرض المطار للقصف الإسرائيلي العنيف.
3212611 اسلام اباد - الجيش الباكستاني يعلن مقتل ما لا يقل عن 13 مسلحا وجندي واحد في ثلاثة اشتباكات منفصلة بإقليم (خيبر بختونخوا) شمالي البلاد بالقرب من الحدود مع افغانستان. (النهاية)

ر ج



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