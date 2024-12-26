وزير المالية: ((مهرجان ليالي المحرق)) يعزز التنمية الاقتصادية والسياحية في البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬أن‭ ‬مهرجان‭ ‬‮«‬ليالي‭ ‬المحرق‮»‬‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثالثة‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬يمثل‭ ‬إضافة‭ ‬نوعية‭ ‬تعزز‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فعالياته‭ ‬المتنوعة‭ ‬التي‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬المملكة‭ ‬بتحقيق‭ ‬النمو‭ ‬المستدام‭ ‬وتعزيز‭ ‬فرص‭ ‬الاستثمار‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬جولة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬رمزان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام،‭ ‬والشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار،‭ ‬والشيخ‭ ‬فهد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬السياسات‭ ‬والتنسيق‭ ‬بمكتب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬حيث‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬المثمر‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬المهرجان‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬ثقافية‭ ‬وسياحية‭ ‬متميزة‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي،‭ ‬كما‭ ‬يعد‭ ‬منصة‭ ‬مثالية‭ ‬لإبراز‭ ‬الإرث‭ ‬الثقافي‭ ‬والتاريخي‭ ‬للبحرين،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬التعريف‭ ‬بمواقع‭ ‬التراث‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬