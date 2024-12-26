وزير المالية: ((مهرجان ليالي المحرق)) يعزز التنمية الاقتصادية والسياحية في البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن مهرجان «ليالي المحرق» في نسخته الثالثة لهذا العام يمثل إضافة نوعية تعزز التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين، وذلك من خلال فعالياته المتنوعة التي أسهمت في دعم القطاع السياحي، ما يعكس التزام المملكة بتحقيق النمو المستدام وتعزيز فرص الاستثمار.
جاء ذلك خلال جولة وزير المالية والاقتصاد الوطني، بحضور الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام، والشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، والشيخ فهد بن عبدالرحمن آل خليفة مدير عام السياسات والتنسيق بمكتب رئيس مجلس الوزراء، حيث أشار إلى أن التعاون المثمر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص خلال هذا المهرجان يعزز من مكانة البحرين كوجهة ثقافية وسياحية متميزة على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما يعد منصة مثالية لإبراز الإرث الثقافي والتاريخي للبحرين، ما يسهم في التعريف بمواقع التراث الوطني في المملكة.
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