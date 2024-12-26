Friday, 27 December 2024 08:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير المالية: ((مهرجان ليالي المحرق)) يعزز التنمية الاقتصادية والسياحية في البحرين

12/26/2024 11:22:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬أن‭ ‬مهرجان‭ ‬‮«‬ليالي‭ ‬المحرق‮»‬‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثالثة‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬يمثل‭ ‬إضافة‭ ‬نوعية‭ ‬تعزز‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فعالياته‭ ‬المتنوعة‭ ‬التي‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬المملكة‭ ‬بتحقيق‭ ‬النمو‭ ‬المستدام‭ ‬وتعزيز‭ ‬فرص‭ ‬الاستثمار‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬جولة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬بحضور‭ ‬الدكتور‭ ‬رمزان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام،‭ ‬والشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار،‭ ‬والشيخ‭ ‬فهد‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬السياسات‭ ‬والتنسيق‭ ‬بمكتب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬حيث‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬المثمر‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬المهرجان‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬ثقافية‭ ‬وسياحية‭ ‬متميزة‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي،‭ ‬كما‭ ‬يعد‭ ‬منصة‭ ‬مثالية‭ ‬لإبراز‭ ‬الإرث‭ ‬الثقافي‭ ‬والتاريخي‭ ‬للبحرين،‭ ‬ما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬التعريف‭ ‬بمواقع‭ ‬التراث‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

MENAFN26122024000055011008ID1109033870

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث