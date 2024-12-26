خلال استقباله وفدا من غرفة الشرقية.. نجيبي:3.9 مليارات دولار التبادل التجاري البحريني السعودي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬نوال‭ ‬عباس‭ ‬ الجمعة ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬خالد‭ ‬محمد‭ ‬نجيبي‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشقيقتها‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬تمتلكان‭ ‬مقومات‭ ‬واعدة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التكامل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬والمجالات،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ارتفاع‭ ‬حجم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬ليصل‭ ‬الى‭ ‬3‭.‬9‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬يعد‭ ‬مؤشراً‭ ‬إيجابياً‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬تكاملية‭ ‬تجارية‭ ‬تمكّن‭ ‬الجانبين‭ ‬من‭ ‬تحفيز‭ ‬الإنتاجية‭ ‬والتنمية‭ ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستثمارات‭ ‬وتوطين‭ ‬المشاريع‭ ‬المشتركة،‭ ‬وخصوصا‭ ‬أن‭ ‬الرياض‭ ‬تعد‭ ‬خامس‭ ‬أكبر‭ ‬شريك‭ ‬استيراد‭ ‬للبحرين‭ ‬وأكبر‭ ‬شريك‭ ‬تصدير‭.‬

وعبّر‭ ‬نجيبي‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬مع‭ ‬وفد‭ ‬غرفة‭ ‬الشرقية‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬برئاسة‭ ‬راكان‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬العطيشان‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬النقل‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستية،‭ ‬عن‭ ‬اعتزاز‭ ‬الغرفة‭ ‬بزيارة‭ ‬وفد‭ ‬غرفة‭ ‬الشرقية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬البحرين‭ ‬بشقيقتها‭ ‬الكبرى‭ ‬السعودية‭ ‬تعكس‭ ‬تكاملًا‭ ‬راسخًا‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬الأسرية‭ ‬والثقافية‭ ‬والتجارية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجسر‭ ‬الذي‭ ‬يربط‭ ‬البلدين‭ ‬يمثل‭ ‬رمزًا‭ ‬حيًا‭ ‬لهذه‭ ‬الروابط‭ ‬الوثيقة،‭ ‬مشددًا‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬اللوجستي‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬الكبيرة‭ ‬المتاحة‭ ‬بما‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجابيًا‭ ‬على‭ ‬القطاعين‭ ‬التجاري‭ ‬والاقتصادي‭ ‬في‭ ‬البلدين،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬تسريع‭ ‬الجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬النمو‭ ‬المستدام‭ ‬ويعزز‭ ‬التكامل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭.‬

بدوره‭ ‬وصف‭ ‬وليد‭ ‬إبراهيم‭ ‬كانو‭ ‬نائب‭ ‬الأمين‭ ‬المالي‭ ‬رئيس‭ ‬المجموعة‭ ‬التنسيقية‭ ‬للجان‭ ‬القطاعية‭ ‬بغرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭ ‬السعودية‭ ‬بالنموذج‭ ‬الذي‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬العلاقة‭ ‬التكاملية،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬عمق‭ ‬الروابط‭ ‬التاريخية‭ ‬الأخوية‭ ‬بين‭ ‬قيادتي‭ ‬وشعبي‭ ‬البلدين‭ ‬التي‭ ‬انعكست‭ ‬آثارها‭ ‬على‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتجارية‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬السعودية‭ ‬هي‭ ‬العمق‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للبحرين،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تترجمه‭ ‬الحقائق‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاستثمارات‭ ‬المباشرة‭ ‬وحجم‭ ‬التجارة‭ ‬البينية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬راكان‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬العطيشان‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬النقل‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬بغرفة‭ ‬الشرقية‭ ‬أهمية‭ ‬عقد‭ ‬اللقاءات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬الغرف‭ ‬التجارية،‭ ‬لكون‭ ‬هذه‭ ‬اللقاءات‭ ‬هي‭ ‬مفتاح‭ ‬لتذليل‭ ‬التحديات‭ ‬بما‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬وتنمية‭ ‬حجم‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬وينعكس‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬والتعاون‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأصعدة،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الغرف‭ ‬التجارية‭ ‬واللجان‭ ‬المشتركة‭ ‬وأنهم‭ ‬يعملون‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة‭.‬

وقدم‭ ‬العطيشان‭ ‬عرضًا‭ ‬مرئيًا‭ ‬تناول‭ ‬فيه‭ ‬النمو‭ ‬الملحوظ‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬بين‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬مشددًا‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬عبر‭ ‬فتح‭ ‬آفاق‭ ‬أوسع‭ ‬للتعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المشترك،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬التكامل‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬الفرص‭ ‬الواعدة‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬استغلالها‭ ‬لتعميق‭ ‬الشراكات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬ودعم‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬البلدين‭.‬

فيما‭ ‬أشار‭ ‬جاسم‭ ‬محمد‭ ‬الموسوي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬النقل‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬مضاعفة‭ ‬معدلات‭ ‬الاستثمارات‭ ‬المشتركة‭ ‬لترقى‭ ‬بحجم‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬الأخوية‭ ‬بين‭ ‬المملكتين‭ ‬الشقيقتين‭ ‬والثوابت‭ ‬والرؤى‭ ‬المشتركة‭ ‬وروابط‭ ‬الأخوة،‭ ‬ووشائج‭ ‬القربى‭ ‬والمصاهرة‭ ‬والنسب،‭ ‬ووحدة‭ ‬المصير،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬تطلع‭ ‬غرفة‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬آفاق‭ ‬الاستثمار‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬أمام‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬واغتنام‭ ‬الفرص‭ ‬الواعدة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬التجارية‭ ‬والصناعية‭ ‬والإنتاجية‭.‬