الوضع الاقتصادي المتفاقم لدى الفلسطينيين قد يؤدي إلى تصعيد

MENAFN - Alghad Newspaper) إسرائيل هيوم

بقلم: داني زاكن

لماذا حقا لم تتم إعادة العمال الفلسطينيين من الضفة للعمل في إسرائيل رغم التداعيات الاقتصادية ثقيلة الوزن؟ بالنسبة لحاييم بيباس رئيس بلدية موديعين ورئيس مركز الحكم المحلي، يوجد جواب - الاعتبارات السياسية للحكومة، أو للدقة أجزاء منها، تمنع ذلك.

يتهم بيباس في ذلك رئيس الصهيونية الدينية، المالية بتسلئيل سموتريتش. كيف يستوي أنه خلف الخط الأخضر في مستوطنات الضفة أقروا إعادة العمال، وممثلهم في الحكومة لا يقول شيئا، لكنه يمنع بجسده عودة العمال إلى داخل الخط الأخضر؟ "هناك لا يوجد خوف أمني؟ ربما يريدون أن يبنوا أكثر في المستوطنات وليس داخل الخط الأخضر"، يتساءل بيباس وربما حتى يقرر.

فور نشوب الحرب وعدت الحكومة بجلب 150 ألف عامل أجنبي، لكن هذا لم يحصل. حسب معطيات مركز الحكم المحلي والمقاولين يوجد تراجع بنسبة 50 % في مستويات البناء وتسليم المباني العامة مع التشديد على مؤسسات التعليم. "في هذه اللحظة كلهم نائمون – وزارة المالية، الإسكان، التعليم. قبل أيلول (سبتمبر) بقليل سيستيقظون، والنتيجة – عشرات آلاف الأولاد سيتعلمون في السنة المقبلة في الكرافانات"، يحذر بيباس. على حد قوله، السلطات المحلية يصعب عليها تمويل كلفة البناء التي ازدادت بنحو 40 %، ضمن أمور أخرى لأن كلفة العامل الأجنبي تصل إلى ضعف كلفة العامل الفلسطيني. إضافة إلى ذلك، فان الدولة تخسر عشرات مليارات الشواكل من مداخيل الضرائب وتسويق الأراضي للبناء بسبب الجمود في الفرع.

وماذا بشأن الأمن أو إحساس الأمن بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر)؟ بيباس يعرض خطة مفصلة لجلب عمال فلسطينيين مع تصريح عمل – ممن فحصهم الشاباك. في الخطة يشير إلى تسفيرات مركزة إلى مواقع بناء محددة، دوريات أمن تراقب ومسؤولية زائدة من المقاولين عن العمال. ويذكر بحثا أظهر أنه على مدى 20 سنة عدد العمليات التي نفذها عمال مع تصاريح عمل كان هامشيا. في جهاز الأمن يعطون لبيباس ولخطته إسنادا مع التشديد على الإشراف والرقابة المتشددين على الداخلين، المتابعة لأرباب العمل وإغلاق دائرة على عودتهم إلى المنطقة. إضافة إلى ذلك، الرقابة على أرباب العمل الذين يبيتون ويسافرون.

كما أسلفنا، أصبح الاتهام يوجه أساسا إلى وزير المالية سموتريتش، الذي يرفض إعادة الفلسطينيين إلى العمل في إسرائيل. على حد قوله يدور الحديث عن قوة خطيرة تذكر بالمفهوم المغلوط لدى محافل الأمن التي كانت مع إدخال عمال فلسطينيين من قطاع غزة وإعطاء تسهيلات اقتصادية. في بيان نشره قبل يومين جاء فيه، أنه يعمل على تخفيض كلفة العاملين الأجانب كي يسرع الأعمال في فرغ البناء. "لم أعد مستعدا للتجاهل والعودة إلى الدخول المكثف للفلسطينيين إلى إسرائيل. هذا ليس صحيحا أمنيا، قوميا واقتصاديا. آليات بناء جديدة يجب أن تدخل، لكن الإدمان على المعروف ليس حلا، وبالتأكيد حين يحوم التهديد الأمني". في محيطه يشددون- لن نعود إلى مفهوم "الهدوء مقابل الهدوء"، طريقة "سيكون على ما يرام". كما يقولون هناك إن سموتريتش عارض أيضا عودة العمال إلى المستوطنات – لكن الصلاحيات هناك هي في يدي قائد المنطقة الوسطى الذي أقر الخطوة.

في جهاز الأمن يختلفون مع سموتريتش، ويشيرون إلى أنه بسبب هذه السياسة تصاعدت ظاهرة دخول الماكثين غير القانونيين إلى نحو 40 – 50 ألفا في اليوم. خط التماس فالت الآن تماما. لكن، "إذا أعدنا العمال ستكون لنا رقابة على الداخلين ودخول الماكثين غير القانونيين، الذين لا توجد عليهم أي رقابة"، يقول مصدر أمني كبير.

وحسب المصدر إياه، فإن "ما لم ينجح في قطاع غزة ينجح حاليا على الأقل في الضفة. في القطاع فشلنا في الفهم بأن المواجهة هي مع نظام إسلامي لحماس عمل كل الوقت على خطة الاجتياح، وزعيم نجح في خداعنا وخداع جهات أخرى في المنطقة. في الضفة الوضع مختلف. نحن في المنطقة ونعرف كيف نحبط معظم العمليات".

وكيف يرتبط هذا بالجانب الاقتصادي؟ "انتبه إلى ما يحصل في الضفة منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر). نخشى من أن يؤدي الوضع الاقتصادي المتفاقم فيها إلى تصعيد". على حد قول المصدر، فإنه من دون استقرار اقتصادي يكون "أسهل" تحريض الناس على الانشغال بالمقاومة، لأن المال والسلاح في هذه العوالم يمكن الوصول إليهما بسهولة في مناطق الضفة. من هنا الخوف الحقيقي.

البطالة تؤدي إلى التصعيد؟. حسب تقرير البنك الدولي، فإن الإنتاج بالضفة الغربية هبط بأكثر من 23 % في النصف الأول من العام الحالي (وفي القطاع بـ86 %). الأجر في القطاع العام في السلطة انخفض بما لا يقل عن 60 % بسبب العجز الهائل، والسلطة اضطرت إلى أن تقترض المال من الأسواق المالية كي تدفع الرواتب وتمول العمل.

إن وقف تشغيل قرابة 100 ألف عامل في إسرائيل، معظمهم في فرع البناء بعد بدء الحرب هو سبب أساس للأزمة. هؤلاء العمال أدخلوا قبل الحرب إلى الاقتصاد الفلسطيني أجرا بمقدار نصف مليار شيكل في الشهر، مال حرك الاقتصاد وجزء منه انتقل بالضرائب إلى ميزانية السلطة. معدل البطالة المقدر الآن في الضفة يقترب من 40 % مقابل 17 %، في النصف الأول من العام الماضي.