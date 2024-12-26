الحوثي: سنستمر بعملياتنا لإسناد غزة

الحوثي: سنستمر بعملياتنا لإسناد غزة
التاريخ
12/26/2024 11:20:28 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال نائب رئيس الهيئة
الإعلامية لجماعة الحوثيين، "سنستمر في عملياتنا لإسناد غزة والدفاع عن بلدنا".
وأضاف نائب رئيس
الهيئة لـ"الجزيرة"، "الرد على القصف الإسرائيلي قادم وعملياتنا
مستمرة".
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