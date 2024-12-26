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الحوثي: سنستمر بعملياتنا لإسناد غزة

12/26/2024 11:20:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة الحوثيين، "سنستمر في عملياتنا لإسناد غزة والدفاع عن بلدنا".
وأضاف نائب رئيس الهيئة لـ"الجزيرة"، "الرد على القصف الإسرائيلي قادم وعملياتنا مستمرة".

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