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أول تصريح من نتنياهو حول قصف اليمن

12/26/2024 11:20:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الضربات على الحوثيين في اليمن "لن تتوقف حتى اكتمال المهمة"، وإن "إسرائيل" ستواصل "قطع ذراع الإرهاب لمحور الشر الإيراني".
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عبر منصة "إكس"، أن طائرات مقاتلة نفذت ضربات على أهداف عسكرية تابعة للحوثيين على الساحل الغربي والداخل اليمني قبل فترة وجيزة.

وأضاف أن الجماعة اليمنية كانت هاجمت "إسرائيل" مراراً بطائرات دون طيار وصواريخ أرض-أرض.

وأوضح البيان أن "الجيش الإسرائيلي" استهدف البنية التحتية العسكرية التي تستخدمها جماعة الحوثي في أنشطتها العسكرية في كل من مطار صنعاء الدولي ومحطتي حزيز ورأس قنتيب للطاقة. بالإضافة إلى قصف البنية التحتية العسكرية في موانئ الحديدة والصليف ورأس قنتيب على الساحل الغربي.

MENAFN26122024000072011014ID1109033859

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