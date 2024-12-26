أول تصريح من نتنياهو حول قصف اليمن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال رئيس حكومة
الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الضربات على الحوثيين في اليمن "لن
تتوقف حتى اكتمال المهمة"، وإن "إسرائيل" ستواصل "قطع ذراع
الإرهاب لمحور الشر الإيراني".
وكان جيش الاحتلال
الإسرائيلي أعلن عبر منصة "إكس"، أن طائرات مقاتلة نفذت ضربات على أهداف
عسكرية تابعة للحوثيين على الساحل الغربي والداخل اليمني قبل فترة وجيزة.
وأضاف أن الجماعة
اليمنية كانت هاجمت "إسرائيل" مراراً بطائرات دون طيار وصواريخ أرض-أرض.
وأوضح البيان أن "الجيش
الإسرائيلي" استهدف البنية التحتية العسكرية التي تستخدمها جماعة الحوثي في
أنشطتها العسكرية في كل من مطار صنعاء الدولي ومحطتي حزيز ورأس قنتيب للطاقة.
بالإضافة إلى قصف البنية التحتية العسكرية في موانئ الحديدة والصليف ورأس قنتيب
على الساحل الغربي.
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