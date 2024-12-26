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مقتل قائد سرية بجيش الاحتلال في مواجهات شمال غزة

12/26/2024 11:20:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ليلة الخميس/ الجمعة، أن قائد سرية في قواته قتل خلال مواجهات في جباليا، شمال قطاع غزة، وأوضح أن القتيل برتبة رائد.
وأشار جيش الاحتلال إلى أن جنديين اثنين أصيبا في الحادث ذاته، جراح أحدهما خطيرة.

وكان جيش الاحتلال أعلن في وقت سابق يوم الخميس، أن ضابطاً برتبة نقيب قتل في قطاع غزة.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 823 من جنوده منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر من العام 2023.

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