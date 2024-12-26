مقتل قائد سرية بجيش الاحتلال في مواجهات شمال غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن جيش الاحتلال
الإسرائيلي ليلة الخميس/ الجمعة، أن قائد سرية في قواته قتل خلال مواجهات في جباليا، شمال قطاع غزة، وأوضح
أن القتيل برتبة رائد.
وأشار جيش الاحتلال
إلى أن جنديين اثنين أصيبا في الحادث ذاته، جراح أحدهما خطيرة.
وكان جيش الاحتلال
أعلن في وقت سابق يوم الخميس، أن ضابطاً برتبة نقيب قتل في قطاع غزة.
واعترف جيش الاحتلال
الإسرائيلي بمقتل 823 من جنوده منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر من العام 2023.
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