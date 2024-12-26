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وصول أول شحنة مساعدات أممية إلى الخرطوم

12/26/2024 11:20:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الخميس، وصول أول شحنة مساعدات إنسانية أممية إلى مناطق سيطرتها في العاصمة الخرطوم.
وأكدت في بيان، أن الشحنة تضم 26 شاحنة محملة بالمواد الغذائية ضمن قافلة معونات إنسانية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي.

ووصلت الشحنة عبر تسهيل من الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية بالتنسيق مع قوة حماية المدنيين في قوات الدعم السريع والإدارة المدنية في ولاية الخرطوم.

وأضاف بيان "الدعم السريع" أنه "ينتظر أن تتواصل عمليات انسياب المعونات الإنسانية، وسط توقعات بوصول 54 شاحنة أخرى خلال الأيام المقبلة".

وأشار إلى أن الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية التابعة لقوات الدعم السريع كانت سهلت الأسبوع الماضي دخول 104 شاحنات عبر معبر أدري لدارفور.

ورحبت قوات الدعم السريع بالمساعي والجهود المتصلة لإغاثة المحتاجين، مؤكدة استعدادها الكامل للتعاون مع المنظمات وتوفير الحماية للعاملين في الحقل الإنساني.

ووصلت المساعدات إلى منطقة جنوب الحزام، التي تعد أحد أكثر المناطق معاناة من الجوع، حيثُ تفشت فيها أمراض سوء التغذية، نتيجة الحرب المستمرة وإغلاق الأسواق والمنافذ مع المدن الأخرى.

من جانبه، قال المتحدث باسم غرفة طوارئ جنوب الحزام، محمد علي كندشة، إن قافلة المساعدات وصلت قادمة من بورتسودان تحت حماية الجيش حتى مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، التي بدورها تولت حمايتها حتى وجهتها النهائية.

وأضاف في تصريح صحفي أنه "سيتم توزيع المعونات الإنسانية على 17 نقطة مسجلة لدى غرفة طوارئ جنوب الحزام، وتشمل مناطق الكلاكلات وجبل أولياء ومايو وعد حسين والسلمة".

واحتفت القوى السياسية السودانية، وعلى رأسها تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية "تقدم"، بوصول المساعدات إلى منطقة جنوب الخرطوم، واعتبرتها خطوة إيجابية لإنقاذ الأرواح.

وقالت "تقدم" إنها "خطوة طالما طال انتظارها لتلبية الاحتياجات الملحة للمواطنين في المناطق المحاصرة، خاصة أحياء جنوب الحزام، التي تعاني أوضاعا إنسانية كارثية بسبب الحصار والاقتتال المستمر".

ودعت في بيان إلى استمرار التعاون والتنسيق المشترك بين أطراف النزاع والمنظمات الإنسانية لضمان إيصال المساعدات إلى جميع المناطق المتضررة.

وبيّنت أن ارتفاع معدلات الوفيات بين الأطفال وكبار السن نتيجة الجوع وسوء التغذية الحاد يدق ناقوس الخطر، ويجعل إدخال وتوزيع المساعدات الإنسانية أولوية قصوى لإنقاذ حياة الملايين المتضررين من الحرب.

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