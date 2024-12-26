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غوتيريش يعلق على التصعيد بين اليمن وإسرائيل

12/26/2024 11:20:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالتصعيد بين اليمن و"إسرائيل".
وقال إن "أحد أفراد طاقم خدمات الأمم المتحدة للنقل الجوي الإنساني أصيب عندما تعرض مطار صنعاء للقصف".

ونقلا عن موقع "الجزيرة نت"، أضاف غوتيريش أن "الضربات الإسرائيلية على مطار صنعاء وموانئ البحر الأحمر ومحطات الكهرباء في اليمن تثير القلق بشكل خاص".

ودعا "جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العسكرية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس".

وتابع غوتيريش: "التصعيد ما يزال يقوّض جهود الوساطة التي يقودها المبعوث الخاص إلى اليمن للتوصل إلى حل سياسي".

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