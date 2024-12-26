غوتيريش يعلق على التصعيد بين اليمن وإسرائيل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو
غوتيريش بالتصعيد بين اليمن و"إسرائيل".
وقال إن "أحد أفراد طاقم خدمات الأمم
المتحدة للنقل الجوي الإنساني أصيب عندما تعرض مطار صنعاء للقصف".
ونقلا عن موقع "الجزيرة نت"، أضاف غوتيريش
أن "الضربات الإسرائيلية على مطار صنعاء وموانئ البحر الأحمر ومحطات الكهرباء
في اليمن تثير القلق بشكل خاص".
ودعا "جميع الأطراف إلى وقف الأعمال
العسكرية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس".
وتابع غوتيريش: "التصعيد ما يزال يقوّض
جهود الوساطة التي يقودها المبعوث الخاص إلى اليمن للتوصل إلى حل سياسي".
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