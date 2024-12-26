50 شهيدا بقصف الاحتلال مبنى مجاورا لمستشفى كمال عدوان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن قرابة
50 فلسطينيا استشهدوا، بينهم خمسة من الكادر الطبي في مستشفى كمال عدوان، نتيجة القصف
الجوي لطائرات الاحتلال على مبنى مجاور للمستشفى.
ونقلا عن موقع "المملكة"، أكدت الوزارة في بيان صحفي مساء الخميس، أن من
بين الشهداء، طبيب الأطفال الدكتور أحمد سمور، وفنية المختبر إسراء أبو زايدة، وكلاهما
استشهدا أثناء محاولتهما العودة إلى منازلهما.
كما استشهد الفني فارس الهودلي أثناء محاولته إنقاذ
المصابين.
واستشهد المسعفان عبد المجيد أبو العيش وماهر العجرمي
قرب المستشفى، وما يزال جثمانهما في الشارع.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل
لحماية المدنيين والعاملين في القطاع الصحي.
MENAFN26122024000072011014ID1109033854
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.