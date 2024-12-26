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50 شهيدا بقصف الاحتلال مبنى مجاورا لمستشفى كمال عدوان

12/26/2024 11:20:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن قرابة 50 فلسطينيا استشهدوا، بينهم خمسة من الكادر الطبي في مستشفى كمال عدوان، نتيجة القصف الجوي لطائرات الاحتلال على مبنى مجاور للمستشفى.
ونقلا عن موقع "المملكة"، أكدت الوزارة في بيان صحفي مساء الخميس، أن من بين الشهداء، طبيب الأطفال الدكتور أحمد سمور، وفنية المختبر إسراء أبو زايدة، وكلاهما استشهدا أثناء محاولتهما العودة إلى منازلهما.

كما استشهد الفني فارس الهودلي أثناء محاولته إنقاذ المصابين.

واستشهد المسعفان عبد المجيد أبو العيش وماهر العجرمي قرب المستشفى، وما يزال جثمانهما في الشارع.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لحماية المدنيين والعاملين في القطاع الصحي.

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