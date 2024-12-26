جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ قادم من اليمن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكدت القناة 12 العبرية، فجر اليوم الجمعة، استئناف
هبوط الطائرات بمطار بن غوريون في "تل أبيب" بعد إيقافها إثر إطلاق صاروخ
من اليمن.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت"
العبرية أعلنت وقف هبوط الطائرات إلى مطار بن غوريون أثناء تفعيل صفارات الإنذار عقب
إطلاق صاروخ من اليمن.
وأعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة 18 شخصا خلال التدافع
وهم في طريقهم إلى المنطقة المحمية إثر إطلاق صاروخ من اليمن.
كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض صاروخ
أطلق من اليمن قبل دخوله إلى "إسرائيل".
وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أكدت تفعيل صفارات
الإنذار في عشرات المناطق وسط "إسرائيل" إثر رصد إطلاق صاروخ من اليمن.
(الجزيرة نت)
MENAFN26122024000072011014ID1109033853
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.