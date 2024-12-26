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جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ قادم من اليمن

12/26/2024 11:20:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكدت القناة 12 العبرية، فجر اليوم الجمعة، استئناف هبوط الطائرات بمطار بن غوريون في "تل أبيب" بعد إيقافها إثر إطلاق صاروخ من اليمن.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أعلنت وقف هبوط الطائرات إلى مطار بن غوريون أثناء تفعيل صفارات الإنذار عقب إطلاق صاروخ من اليمن.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة 18 شخصا خلال التدافع وهم في طريقهم إلى المنطقة المحمية إثر إطلاق صاروخ من اليمن.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل دخوله إلى "إسرائيل".

وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أكدت تفعيل صفارات الإنذار في عشرات المناطق وسط "إسرائيل" إثر رصد إطلاق صاروخ من اليمن. (الجزيرة نت)

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