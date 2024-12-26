المالية: 38 اتفاقية مبرمة لتشجيع وحماية الاستثمار البحريني مع العديد من الدول

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أوصت‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والدفاع‭ ‬والأمن‭ ‬الوطني‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بالموافقة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المبدأ‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بالتصديق‭ ‬على‭ ‬الاتفاقية‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وحكومة‭ ‬منطقة‭ ‬هونج‭ ‬كونج‭ ‬الإدارية‭ ‬الخاصة‭ ‬التابعة‭ ‬لجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬لتشجيع‭ ‬وحماية‭ ‬الاستثمار،‭ ‬والذي‭ ‬سيتم‭ ‬مناقشته‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬الأحد‭ ‬القادم‭.‬

وأوضحت‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أبرمت‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬السعي‭ ‬لتعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية،‭ ‬وتوفير‭ ‬البيئة‭ ‬الملائمة‭ ‬لجذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الخارجية‭ ‬المباشرة،‭ ‬وتشجيع‭ ‬الاستثمارات‭ ‬المشتركة،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أبرمت‭ - ‬لغاية‭ ‬الآن‭- ‬38‭ ‬اتفاقية‭ ‬لتشجيع‭ ‬وحماية‭ ‬الاستثمار‭ ‬مع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬ومنها‭: ‬جمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية،‭ ‬واليابان،‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وفرنسا،‭ ‬وروسيا،‭ ‬وسنغافورة،‭ ‬وألمانيا‭. ‬وأكدت‭ ‬الوزارة‭ ‬اتفاقها‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬المشروع‭ ‬بقانون،‭ ‬وأنها‭ ‬توصي‭ ‬بالموافقة‭ ‬عليه،‭ ‬لما‭ ‬تهدف‭ ‬إليه‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬من‭ ‬جعل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الخيار‭ ‬الأمثل‭ ‬لجذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الخارجية‭ ‬المباشرة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خلق‭ ‬الفرص‭ ‬الواعدة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬وتعزيز‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

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