المالية: 38 اتفاقية مبرمة لتشجيع وحماية الاستثمار البحريني مع العديد من الدول

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: أمل الحامد
أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية لتشجيع وحماية الاستثمار، والذي سيتم مناقشته في جلسة الأحد القادم.
وأوضحت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن مملكة البحرين أبرمت هذه الاتفاقية في إطار السعي لتعزيز العلاقات مع دول العالم في المجالات المالية والاقتصادية، وتوفير البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، مشيرةً إلى أن مملكة البحرين أبرمت - لغاية الآن- 38 اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار مع العديد من الدول ومنها: جمهورية الصين الشعبية، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وروسيا، وسنغافورة، وألمانيا. وأكدت الوزارة اتفاقها مع ما جاء في المشروع بقانون، وأنها توصي بالموافقة عليه، لما تهدف إليه هذه الاتفاقية من جعل مملكة البحرين الخيار الأمثل لجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة من أجل خلق الفرص الواعدة للمواطنين، وتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
كلمات دالة
MENAFN26122024000055011008ID1109033621
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.