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جهاز الخدمة المدنية: كل الوظائف في الخدمة المدنية مرتبطة بنظام تقييم الوظائف والمعايير والأوصاف الوظيفية

12/26/2024 7:17:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكّد‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬الوظائف‭ ‬في‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬مرتبطة‭ ‬بنظام‭ ‬تقييم‭ ‬الوظائف‭ ‬والمعايير‭ ‬والأوصاف‭ ‬الوظيفية،‭ ‬ولكل‭ ‬وظيفة‭ ‬مؤهلات‭ ‬علمية‭ ‬وخبرات‭ ‬وظيفية‭ ‬يتم‭ ‬اشتراطها‭ ‬عند‭ ‬إجراءات‭ ‬التوظيف‭ ‬وذلك‭ ‬لشغل‭ ‬الوظائف‭ ‬الشاغرة‭ ‬في‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭.‬

وأضاف‭ ‬الجهاز‭ ‬في‭ ‬ردّه‭ ‬على‭ ‬السؤال‭ ‬المقدّم‭ ‬من‭ ‬محمد‭ ‬جاسم‭ ‬العليوي،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النوّاب،‭ ‬أنّ‭ ‬تعليمات‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬رقم‭ (‬3‭) ‬لسنة‭ (‬2016‭) ‬أناطت‭ ‬بالجهاز‭ ‬مسؤولية‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬صحة‭ ‬عملية‭ ‬تقييم‭ ‬وتصنيف‭ ‬الوظائف‭ ‬وتطابقها‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬المحددة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬الملائمة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬لتوفير‭ ‬أوصاف‭ ‬وظيفية‭ ‬صحيحة‭ ‬وحديثة‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬أشار‭ ‬الجهاز‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬مسؤولية‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬الأوصاف‭ ‬الوظيفية‭ ‬لكل‭ ‬وظائفها،‭ ‬وتحديد‭ ‬المعرفة‭ ‬والمهارات‭ ‬والقدرات‭ ‬والخصائص‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تتطلبها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المؤهلات‭ ‬الأساسية‭ ‬لها‭ ‬والضرورية‭ ‬لأداء‭ ‬مهامها‭ ‬وواجباتها‭.‬

وبخصوص‭ ‬الأمور‭ ‬المتعلّقة‭ ‬بالتوظيف،‭ ‬ذكر‭ ‬الجهاز‭ ‬أن‭ ‬تشريعات‭ ‬وأنظمة‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬قد‭ ‬نظمت‭ ‬أمور‭ ‬التوظيف‭ ‬كافة،‭ ‬حيث‭ ‬ينص‭ ‬قانون‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬48‭) ‬لسنة‭ (‬2010‭) ‬وتعديلاته‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬7‭) ‬منه‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تشغل‭ ‬الوظائف‭ ‬الشاغرة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬جهة‭ ‬حكومية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التوظيف‭ ‬الدائم،‭ ‬أو‭ ‬المؤقت،‭ ‬أو‭ ‬الجزئي،‭ ‬أو‭ ‬بعقد،‭ ‬وتحدد‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬قواعد‭ ‬وضوابط‭ ‬أنواع‭ ‬التوظيف‮»‬‭.‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬ذي‭ ‬صلة،‭ ‬قال‭ ‬الجهاز‭ ‬إنّ‭ ‬القواعد‭ ‬والضوابط‭ ‬الخاصة‭ ‬بأنواع‭ ‬التوظيف‭ ‬أوضحت‭ ‬في‭ ‬المادة‭ (‬6‭) ‬من‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لقانون‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنيّة‭ ‬أنّ‭ ‬التوظيف‭ ‬بعقد‭ ‬لغير‭ ‬البحرينيين‭ ‬هو‭ ‬التوظيف‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬فيه‭ ‬الموظف‭ ‬غير‭ ‬البحريني‭ ‬وفقاً‭ ‬لساعات‭ ‬العمل‭ ‬المحددة‭ ‬في‭ ‬العقد‭ ‬ويتقاضى‭ ‬الراتب‭ ‬والمزايا‭ ‬المقررة‭ ‬للوظيفة‭ ‬التي‭ ‬يشغلها‭ ‬أو‭ ‬راتباً‭ ‬مقطوعاً‭ ‬وفقاً‭ ‬لما‭ ‬يتم‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليه‭ ‬بين‭ ‬الجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬والمرشح‭ ‬للوظيفة‭ ‬بعد‭ ‬موافقة‭ ‬الجهاز‭. ‬

وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته،‭ ‬أشار‭ ‬الجهاز‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التوظيف‭ ‬يتم‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬الجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬ذاتها،‭ ‬ووفقاً‭ ‬لأنظمة‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية،‭ ‬وللمبررات‭ ‬والأسباب‭ ‬التي‭ ‬تحددها‭ ‬الجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬ذاتها،‭ ‬وبعد‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬توافر‭ ‬الاشتراطات‭ ‬والضوابط‭ ‬الخاصة‭ ‬بالتوظيف‭ ‬ومن‭ ‬توافر‭ ‬السقف‭ ‬الوظيفي‭ ‬والميزانية‭ ‬المعتمدة‭ ‬للوظيفة‭ ‬المراد‭ ‬شغلها،‭ ‬وكل‭ ‬ذلك‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬الميزانية‭ ‬المقررة‭ ‬لكل‭ ‬جهة‭ ‬على‭ ‬حدة،‭ ‬والتي‭ ‬تقوم‭ ‬باحتسابها‭ ‬خلال‭ ‬إعداد‭ ‬خطة‭ ‬الميزانية‭ ‬ونفقات‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬بها‭.‬

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